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Posted 7 июля 2022, 08:11

Published 7 июля 2022, 08:11

Modified 29 ноября, 18:28

Updated 29 ноября, 18:28

Экс-начальника оперотдела ИК-12 УФСИН осудили за взятку в Нижнем Тагиле

Экс-начальника оперотдела ИК-12 УФСИН осудили за взятку в Нижнем Тагиле

7 июля 2022, 08:11
Фото: 1MI.
Начальник оперотдела ИК № 12 осужден в Нижнем Тагиле. Речь идет о Сергее Витюке. Ему назначили условное наказание.

Витюка задержали сотрудники ФСБ Нижнего Тагила. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», сообщает «ЕАН». 

По данным следствия, силовик получил деньги от одного из заключенных колонии за назначение дневальным в медико-санитарной части. В результате Витюк получил три года условного срока. Также в течение двух лет он не сможет работать в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что в Свердловской области осудили замначальника ИК № 12 Петра Крашенинникова. По данным следствия, летом прошлого года он совершил финансовые махинации, за что получил 3,5 года отбывания в колонии.

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