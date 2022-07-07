Экс-начальника оперотдела ИК-12 УФСИН осудили за взятку в Нижнем Тагиле

Posted 7 июля 2022, 08:11
Published 7 июля 2022, 08:11
Modified 29 ноября, 18:28
Updated 29 ноября, 18:28
Витюка задержали сотрудники ФСБ Нижнего Тагила. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», сообщает «ЕАН».
По данным следствия, силовик получил деньги от одного из заключенных колонии за назначение дневальным в медико-санитарной части. В результате Витюк получил три года условного срока. Также в течение двух лет он не сможет работать в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что в Свердловской области осудили замначальника ИК № 12 Петра Крашенинникова. По данным следствия, летом прошлого года он совершил финансовые махинации, за что получил 3,5 года отбывания в колонии.