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Posted 7 июля 2022, 08:04

Published 7 июля 2022, 08:04

Modified 29 ноября, 18:40

Updated 29 ноября, 18:40

«Губернатор» Свердловской области и «мэр» Нижнего Тагила объявлены в розыск

«Губернатор» Свердловской области и «мэр» Нижнего Тагила объявлены в розыск

7 июля 2022, 08:04
Фото: 1MI.
В суде Екатеринбурга не можен начаться процесс над руководителями «СССР» (признана экстремистской в РФ). Причиной стало то, что «главы» Свердловской области и Нижнего Тагила игнорируют вызовы в суд.

Уже дважды суд пытался начать рассмотрение уголовного дела по существу. Однако каждый раз на заседании присутствовали только четверо из четырех обвиняемых. В результате судья распорядилась о принудительном приводе подсудимых, сообщает 66.RU.

На данный момент приставы уже начали розыск. Все 11 подсудимых являются руководителями организации, которая признана экстремистской. Большая часть обвиняемых проживает в Нижнем Тагиле. Именно там, по мнению обвинения, организация вела наиболее активную деятельность.

Напомним, «СССР» была признана экстремистской в 2019 году Верховным судом Республики Коми. Однако организация продолжила работу. В отношении руководителей ячейки было возбуждено уголовное дело. По данной статье им грозит до 10 лет лишения свободы.

Бывший стоматолог из Зеленограда Сергей Тараскин, провозгласивший себя «президентом СССР»*, получил 8 лет колонии общего режима за создание экстремистской организации. На данный момент в суде рассматриваются дела «губернатора Свердловской области» Светланы Гориной и «мэра Нижнего Тагила» Петра Афанасенко.

#Ирина Кирилова#Новости УрФО#Нижний Тагил#Уголовное дело#Криминал#Ссср#Экстремисты
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