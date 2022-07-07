«Губернатор» Свердловской области и «мэр» Нижнего Тагила объявлены в розыск

Posted 7 июля 2022, 08:04
Published 7 июля 2022, 08:04
Modified 29 ноября, 18:40
Updated 29 ноября, 18:40
Уже дважды суд пытался начать рассмотрение уголовного дела по существу. Однако каждый раз на заседании присутствовали только четверо из четырех обвиняемых. В результате судья распорядилась о принудительном приводе подсудимых, сообщает 66.RU.
На данный момент приставы уже начали розыск. Все 11 подсудимых являются руководителями организации, которая признана экстремистской. Большая часть обвиняемых проживает в Нижнем Тагиле. Именно там, по мнению обвинения, организация вела наиболее активную деятельность.
Напомним, «СССР» была признана экстремистской в 2019 году Верховным судом Республики Коми. Однако организация продолжила работу. В отношении руководителей ячейки было возбуждено уголовное дело. По данной статье им грозит до 10 лет лишения свободы.
Бывший стоматолог из Зеленограда Сергей Тараскин, провозгласивший себя «президентом СССР»*, получил 8 лет колонии общего режима за создание экстремистской организации. На данный момент в суде рассматриваются дела «губернатора Свердловской области» Светланы Гориной и «мэра Нижнего Тагила» Петра Афанасенко.