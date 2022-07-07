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Posted 7 июля 2022, 10:42

Published 7 июля 2022, 10:42

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Избитую живодером собаку спасли жители Каменска-Уральского

Избитую живодером собаку спасли жители Каменска-Уральского

7 июля 2022, 10:42
Фото: 1MI.
Зооактивисты своевременно привезли в клинику искалеченную живодером собаку в Каменске-Уральском.

Происшествие случилось 3 июля во дворе дома на улице Ворошилова в селе под Каменском. Местный житель прилюдно, в том числе перед детьми, жестоко избил собаку. Неравнодушным людям удалось буквально вырвать животное из рук обидчика. 

Зоозащитники доставили собаку в ветклинику, где специалисты зафиксировали многочисленные колотые и рубленые раны практически всей поверхности тела. Ветеринары оказали ей неотложную помощь. По словам волонтеров и врачей, вновь самостоятельно ходить собака пока не в состоянии, однако ее состояние заметно улучшается. 

Небезразличные к ситуации горожане собрали крупную сумму на лечение. Кроме того, нашлась женщина, готовая стать новой хозяйкой собаки и уже навещает ее в клинике. А вот на живодера граждане пожаловались в прокуратуру и Госдуму, сообщает KU66.RU. 

#Происшествия#Каменск-Уральский#Волонтеры#Собака#Зоозащитники#Живодер#Животное#Ветеринары#Пес
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