Избитую живодером собаку спасли жители Каменска-Уральского

Небезразличные к ситуации горожане собрали крупную сумму на лечение. Кроме того, нашлась женщина, готовая стать новой хозяйкой собаки и уже навещает ее в клинике. А вот на живодера граждане пожаловались в прокуратуру и Госдуму, сообщает KU66.RU.