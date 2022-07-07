Началась установка стелы трудовой доблести на Привокзальной площади Нижнего Тагила

Posted 7 июля 2022, 09:47
Published 7 июля 2022, 09:47
Modified 1 октября, 12:42
Updated 1 октября, 12:42
Обелиск высотой 17,2 метра призван увековечить факт присвоения Нижнему Тагилу президентом РФ Владимиром Путиным почетного звания «Город трудовой доблести». По завершении монтажа стелы на нее водрузят герб города и указ о получении им звания, разместят изображения тружеников тыла, сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Монтажом стелы занимается МУП «Тагилдорстрой». По сообщениям организации, на площадь уже подвозятся необходимые для монтажа грандиозной конструкции материалы.
Монумент обошелся городу в 58,8 миллиона рублей. На эту сумму, кроме непосредственно установки стелы, подрядчик сделает фундамент и металлический каркас, поверх которого уложит матовое стекло и гранитные плиты.
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