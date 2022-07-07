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Posted 7 июля 2022,, 04:34

Published 7 июля 2022,, 04:34

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Проходной балл в вузы 2022: как поступить на бюджет в Нижнем Тагиле

7 июля 2022, 04:34
Низкие баллы по результатам ЕГЭ — не повод ставить крест на получении высшего образования бесплатно. Редакция TagilCity.ru выяснила, какой порог необходимо преодолеть абитуриентам и на какие специальности попасть легче всего в Нижнем Тагиле.

В начале июля тагильские школьники получили последние результаты ЕГЭ — по информатике и ИКТ. Дело за малым — высчитать проходной балл и ждать результатов приемной кампании.

Проходной балл в НТГСПИ (ф) РГППУ

Чтобы поступить в Нижнетагильский государственный педагогический институт, абитуриенту необходимо набрать от 118 до 122 баллов. Минимальное количество баллов по русскому языку — 40, по математике — 39. Примечательно, что вуз практически по каждой специальности сделал два предмета обязательных, а третий на выбор из списка.

Так, при поступлении на психолога необходимо предоставить результаты ЕГЭ или вступительного испытания по биологии и русскому языку, а третью цифру по предмету на выбор — математике, иностранному языку и обществознанию. Таким образом, у абитуриентов больше выбора профессий. Полный список проходных баллов по каждой специальности можно узнать на сайте института.

По итогам приемной кампании прошлого года, средний суммарный балл колебался от 139 до 230, а общий — 137. Наименьший средний показатель для поступления на бюджет был по специальностям «Информатика и физика», «Естествознание и дополнительное образование», «Немецкий и английский языки».

Проходной балл в НТИ (ф) УрФУ

Претендовать на места в Нижнетагильском технологическом институте можно, если сумма баллов по трем предметам составляет 118 баллов. Минимальный результат ЕГЭ по русскому языку — 40, математике (профильный уровень) — 39, информатике — 44, физике — 39. Список проходных баллов в НТИ (ф) УрФУ по каждой специальности смотри по ссылке.

В прошлом году сумма максимальная сумма конкурсных баллов с филиале достигала 244 баллов, минимальный — 139 (по профилю «Строительство»). А проходной балл для получения профессии «Информационные системы и технологии» начинался от 172 баллов, тогда как по другим специальностям — от 148-155.

Проходной балл в Нижнетагильский филиал УрГУПС

В филиал Уральского государственного университета путей и сообщения на технические специальности в этом году смогут подать документы только абитуриенты, набравшие по трем предметам от 99 до 103 баллов, то есть «порог» по предмету на Едином государственном экзамене. Минимум по русскому языку — 36, математике — 27, физике — 36, информатике — 40. Список проходных баллов по каждой специальности в филиал университета можно узнать на сайте вуза.

Проходной балл в Нижнетагильский филиал МЮИ

В филиале Международного юридического института в Нижнем Тагиле доступны только платные места по специальности «Юриспруденция». Проходной показатель — от 115 до 120 баллов. Минимальный порог по русскому языку — 40 баллов, по обществознанию — 45, по истории или иностранному языку (на выбор) — 35/30.

Как определяют проходной балл на бюджетную форму обучения в вузе

Проходной балл — это наименьшая сумма баллов по трем предметам для попадания на бюджет. Он меняется из года в год, исходя из конкурса прошлых лет. Например, поступают 100 человек, а бюджетных мест всего 20. Список будущих студентов формируется по баллам — от большей суммы к меньшей. Показатель последнего в списке «бюджетника» и есть проходной балл.

Напомним, приемная кампания в вузах Нижнего Тагила началась с 20 июня, в колледжах и техникумах — с 1 июня. Редакция TagilCity.ru выяснила ответы на все вопросы, беспокоившие абитуриентов. Где и как подать документы, сколько бюджетных мест в каждом колледже и институте, а также стоимость обучения в профессиональных образовательных учреждениях. Подробности — по ссылке.

Как поступить в вуз или колледж Нижнего Тагила: все о приемной кампании 2022 года
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