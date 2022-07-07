Проходной балл в вузы 2022: как поступить на бюджет в Нижнем Тагиле

Проходной балл — это наименьшая сумма баллов по трем предметам для попадания на бюджет. Он меняется из года в год, исходя из конкурса прошлых лет. Например, поступают 100 человек, а бюджетных мест всего 20. Список будущих студентов формируется по баллам — от большей суммы к меньшей. Показатель последнего в списке «бюджетника» и есть проходной балл.