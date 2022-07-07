Труп в подъезде девятиэтажки найден на Вторчермете в Екатеринбурге

Posted 7 июля 2022, 11:19
Published 7 июля 2022, 11:19
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Находку местные обнаружили сегодня утром, 7 июля. Соседи были уверены, что умерли сразу два человека, пишет Е1.
По словам жительницы общежития, на ул. Аптекарской, 35 в подъезде с утра нашли два трупа. Приезжали полицейские. Из-за того, что в подъезде находились трупы, всем соседям пришлось пользоваться лифтом.
В региональном СУ СК подтвердили данное ЧП, уточнив, что труп был один. Предварительно они установили, что мужчину не убивали.
Напомним, что ранее, полторы недели назад на Вторчермете лежащий в середине тротуара труп человека. Жители предположили, что смерть не криминального характера.