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Posted 7 июля 2022, 11:19

Published 7 июля 2022, 11:19

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Труп в подъезде девятиэтажки найден на Вторчермете в Екатеринбурге

Труп в подъезде девятиэтажки найден на Вторчермете в Екатеринбурге

7 июля 2022, 11:19
Фото: 1MI.
В общежитии на Вторчермете в Екатеринбурге местные жители нашли труп мужчины.

Находку местные обнаружили сегодня утром, 7 июля. Соседи были уверены, что умерли сразу два человека, пишет Е1.

По словам жительницы общежития, на ул. Аптекарской, 35 в подъезде с утра нашли два трупа. Приезжали полицейские. Из-за того, что в подъезде находились трупы, всем соседям пришлось пользоваться лифтом.

В региональном СУ СК подтвердили данное ЧП, уточнив, что труп был один. Предварительно они установили, что мужчину не убивали.

Напомним, что ранее, полторы недели назад на Вторчермете лежащий в середине тротуара труп человека. Жители предположили, что смерть не криминального характера.

#Происшествия#Новости УрФО#Труп#Подъезд#Отдел полиции
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