В похищении и изнасиловании бывшей обвиняют жителя Ревды

Posted 7 июля 2022, 12:21
Published 7 июля 2022, 12:21
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Работника «Водоканала» Алексей Шумайлов, предположительно, организовал похищение своей экс-сожительницы, после чего ее изнасиловал, пишет «КП-Екатеринбург».
По данным издания, мотивировало мужчину на преступление то, что его бывшая нашла себе нового возлюбленного и забеременела от него. Отмечается, что, предположительно в ночь на 4 апреля мужчина встретился с экс-возлюбленной на парковке около ДК, где избил ее. Затем он посадил женщину в машину и попытался уехать в Тюмень.
По данным Следственного комитета, проезжая город Режа, Алексей изнасиловал потерпевшую, угрожая ей расправой. Спасли женщину благодаря тому, что ее 18-летняя дочь забила тревогу, когда мать не вернулась домой после встречи с бывшим.
Мужчине вменяют три уголовных статьи, за похищение, изнасилование и неправомерное использование машины.