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Posted 7 июля 2022, 12:21

Published 7 июля 2022, 12:21

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

В похищении и изнасиловании бывшей обвиняют жителя Ревды

В похищении и изнасиловании бывшей обвиняют жителя Ревды

7 июля 2022, 12:21
Фото: 1MI.
Под суд попал 31-летний житель Ревды, который подозревается в похищении и изнасиловании своей бывшей девушки.

Работника «Водоканала» Алексей Шумайлов, предположительно, организовал похищение своей экс-сожительницы, после чего ее изнасиловал, пишет «КП-Екатеринбург».

По данным издания, мотивировало мужчину на преступление то, что его бывшая нашла себе нового возлюбленного и забеременела от него. Отмечается, что, предположительно в ночь на 4 апреля мужчина встретился с экс-возлюбленной на парковке около ДК, где избил ее. Затем он посадил женщину в машину и попытался уехать в Тюмень.

По данным Следственного комитета, проезжая город Режа, Алексей изнасиловал потерпевшую, угрожая ей расправой. Спасли женщину благодаря тому, что ее 18-летняя дочь забила тревогу, когда мать не вернулась домой после встречи с бывшим.

Мужчине вменяют три уголовных статьи, за похищение, изнасилование и неправомерное использование машины.

#Новости УрФО#Криминал#Беременность#Похищение#Похищение человека#Сексуальное насилие
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