В похищении и изнасиловании бывшей обвиняют жителя Ревды

По данным издания, мотивировало мужчину на преступление то, что его бывшая нашла себе нового возлюбленного и забеременела от него. Отмечается, что, предположительно в ночь на 4 апреля мужчина встретился с экс-возлюбленной на парковке около ДК, где избил ее. Затем он посадил женщину в машину и попытался уехать в Тюмень.