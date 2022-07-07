Врач ЦГБ №4 выставил на улицу покусанную собакой девушку в травмпункте Нижнего Тагила

Рассчитывая получить укол от бешенства и рентген больного колена, девушка направилась в один из травмпунктов города, на Металлургов, 2, ЦГБ № 4. Однако, по ее словам, ее положение лишь усугубилось. Девушке не только не помогли, но и нагрубили и высказали угрозы, не оказав ни малейшей помощи.