Врач ЦГБ №4 выставил на улицу покусанную собакой девушку в травмпункте Нижнего Тагила

Posted 7 июля 2022, 08:58
Published 7 июля 2022, 08:58
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
С тагильчанкой, по ее рассказу, произошла целая череда неприятностей. Сначала на нее напал пьяный бродяга, а затем накинулась и покусала уличная собака. Прохожие вступились за девушку, однако к тому моменту она уже была травмирована.
Рассчитывая получить укол от бешенства и рентген больного колена, девушка направилась в один из травмпунктов города, на Металлургов, 2, ЦГБ № 4. Однако, по ее словам, ее положение лишь усугубилось. Девушке не только не помогли, но и нагрубили и высказали угрозы, не оказав ни малейшей помощи.
Далее расстроенная раненая девушка отправилась в другой медпункт, на Липовый тракт. Там ее, согласно ее рассказу, спокойно осмотрели, установили ушибы мягких тканей и выдали рекомендации по лечению, сообщает сообщество «Инцидент Нижний Тагил».