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Posted 7 июля 2022, 08:58

Published 7 июля 2022, 08:58

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Врач отказался осмотреть покусанную собакой девушку в травмпункте Нижнего Тагила

Врач ЦГБ №4 выставил на улицу покусанную собакой девушку в травмпункте Нижнего Тагила

7 июля 2022, 08:58
Фото: 1MI.

Врач отказался осмотреть покусанную собакой девушку в травмпункте Нижнего Тагила

По свидетельствам девушки, в одном из травмпунктов Нижнего Тагила ей не оказали помощь после укуса уличной собаки.

С тагильчанкой, по ее рассказу, произошла целая череда неприятностей. Сначала на нее напал пьяный бродяга, а затем накинулась и покусала уличная собака. Прохожие вступились за девушку, однако к тому моменту она уже была травмирована. 

Рассчитывая получить укол от бешенства и рентген больного колена, девушка направилась в один из травмпунктов города, на Металлургов, 2, ЦГБ № 4. Однако, по ее словам, ее положение лишь усугубилось. Девушке не только не помогли, но и нагрубили и высказали угрозы,  не оказав ни малейшей помощи. 

Далее расстроенная раненая девушка отправилась в другой медпункт, на Липовый тракт. Там ее, согласно ее рассказу, спокойно осмотрели, установили ушибы мягких тканей и выдали рекомендации по лечению, сообщает сообщество «Инцидент Нижний Тагил». 

#Происшествия#Нижний Тагил#Травмпункт#Помощь#Укус#Собака#Халатность
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