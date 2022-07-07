За смерть ребёнка от удара током жительница Красноуральска получила срок

Posted 7 июля 2022, 12:41
Published 7 июля 2022, 12:41
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
По словам главного помощника главы Следственного комитета по региону Александра Шульги, мать признали виновной в причинении ребенку по неосторожности смерти. Потому что женщина не обеспечила должным образом безопасные условия для жизни в квартире. Розетка не была безопасно оборудована.
Приговор уже вынесен. Мать судили по ч.1 ст.109 УК РФ. По данным следствия, в дневное время 6 апреля маленький ребенок потрогал рукой оголённое место электрической проводки. Ребенок скончался.
Правоохранители полагают, что матери было известно об опасном состоянии розетки. Но ничего для предотвращения беды она не предприняла.
Женщине ограничили свободу на 1,2 года.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, на место трагедии выезжала следственно-оперативная группа. Они установили, что девочка росла в многодетной семье. Её мать стояла на учете в полиции как женщина, злоупотребляющая спиртным. В прошлом году ее трижды привлекали к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.