За смерть ребёнка от удара током жительница Красноуральска получила срок

По данным пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, на место трагедии выезжала следственно-оперативная группа. Они установили, что девочка росла в многодетной семье. Её мать стояла на учете в полиции как женщина, злоупотребляющая спиртным. В прошлом году ее трижды привлекали к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.