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Posted 8 июля 2022, 17:57

Published 8 июля 2022, 17:57

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Фигурантом дела о получении взятки стал экс-капитан полиции из Нижнего Тагила

Фигурантом дела о получении взятки стал экс-капитан полиции из Нижнего Тагила

8 июля 2022, 17:57
Фото: 1MI.
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего капитана полиции Нижнего Тагила. Он обвиняется в получении взятки.

Следствие полагает, что старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД «Кушвинский», капитан полиции получил взятку в размере 250 тысяч рублей за не воспрепятствование заключению досудебного соглашения о сотрудничестве, сообщил TagilCity.ru знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах.

Средства капитан потратил на личные нужды. На данный момент он уже уволен из правоохранительных органов.

Известно, что у оперативника был сообщник из числа сотрудников следственного подразделения, в котором он работал.

Их преступная деятельность (взяточничество) была поставлена на поток, а прикрывал их одни из вышестоящих руководителей Кушвинского отдела полиции, сообщает источник TagilCity.ru.

Также известно, что подозреваемые занимались фальсификацией уголовных дел и прикрывали деятельность распространителей наркотиков. Источник уточняет, что расследование уголовного дела продолжается. Не исключено, что в нем появятся новые фигуранты.

Напомним, в суд уже передано дело ещё одного полицейского из Нижнего Тагила. Сотрудник Управления собственной безопасности обвиняется в получении 50 тысяч рублей за то, что не стал составлять протокол на сотрудников ГИБДД. Последние отпустили нетрезвого водителя за деньги.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Взятка#Капитан
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