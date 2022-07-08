Фигурантом дела о получении взятки стал экс-капитан полиции из Нижнего Тагила

Posted 8 июля 2022, 17:57
Published 8 июля 2022, 17:57
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Следствие полагает, что старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД «Кушвинский», капитан полиции получил взятку в размере 250 тысяч рублей за не воспрепятствование заключению досудебного соглашения о сотрудничестве, сообщил TagilCity.ru знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах.
Средства капитан потратил на личные нужды. На данный момент он уже уволен из правоохранительных органов.
Известно, что у оперативника был сообщник из числа сотрудников следственного подразделения, в котором он работал.
Их преступная деятельность (взяточничество) была поставлена на поток, а прикрывал их одни из вышестоящих руководителей Кушвинского отдела полиции, сообщает источник TagilCity.ru.
Также известно, что подозреваемые занимались фальсификацией уголовных дел и прикрывали деятельность распространителей наркотиков. Источник уточняет, что расследование уголовного дела продолжается. Не исключено, что в нем появятся новые фигуранты.
Напомним, в суд уже передано дело ещё одного полицейского из Нижнего Тагила. Сотрудник Управления собственной безопасности обвиняется в получении 50 тысяч рублей за то, что не стал составлять протокол на сотрудников ГИБДД. Последние отпустили нетрезвого водителя за деньги.