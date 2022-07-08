Фигурантом дела о получении взятки стал экс-капитан полиции из Нижнего Тагила

Напомним, в суд уже передано дело ещё одного полицейского из Нижнего Тагила. Сотрудник Управления собственной безопасности обвиняется в получении 50 тысяч рублей за то, что не стал составлять протокол на сотрудников ГИБДД. Последние отпустили нетрезвого водителя за деньги.