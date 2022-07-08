Фотозоны, концерт и поздравления: День любви, семьи и верности отметили тагильчане

Posted 8 июля 2022, 13:50
Published 8 июля 2022, 13:50
Modified 29 ноября, 18:26
Updated 29 ноября, 18:26
Мэр Нижнего Тагила отметил важность подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о признании Дня любви, семьи и верности государственным праздником.
С моей точки зрения, это очень символично, в России появился новый национальный праздник. Надо уходить от тех понятий, которые навязывались нам в годы перестройки. Мы, забывая свои традиции, стали праздновать хэллоуин, день святого Валентина. Это стало нормой в обществе и у молодого поколения. Сегодня мы имеем возможность высказать истинным семьям, своим детям и внукам слова искреннего поздравления и поклониться нашим святым Петру и Февронии, — сказал Владислав Пинаев.
На празднике мэр лично вручил знаки отличия «Совет да любовь» и цветы трем семьям, прожившим в браке более 50 лет. Супружеская пара градоначальника и его жены Елены, которые состоят в браке более 30 лет, также получили медаль «За любовь и верность» из рук начальника управления соцполитики № 21 Ларисы Пануш.
Также между концертными номерами были награждены и получили подарки победители «Эстафеты родительского подвига» и фотоконкурса «Мы с тобою — тагильчане», посвященного 300-летию города.
В День любви, семьи и верности сразу 63 тагильские пары вступили в законный брак. Одним из молодоженов Владислав Пинаев и протоиерей Геннадий на сцене дали напутственные слова для семейной жизни, а тагильчане прокричали новой семье традиционное «Горько!».
Посетители мероприятия отметили красивое и праздничное оформление.
Очень красивые фотозоны, украшенные ромашками, которые являются символом праздника, и не только. Люди приходили на праздник целыми семьями и с удовольствием снимались на фоне установленных декораций. Также очень понравился и концерт, — рассказала подписчица редакции TagilCity.ru.
Напомним, памятник святым Петру и Февронии был открыт и освящен в тагильском парке «Народный» осенью 2021 года. Монумент высотой 2,6 метра сделан из бронзы и весит 1,2 тонны.