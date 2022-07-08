Фотозоны, концерт и поздравления: День любви, семьи и верности отметили тагильчане

На празднике мэр лично вручил знаки отличия «Совет да любовь» и цветы трем семьям, прожившим в браке более 50 лет. Супружеская пара градоначальника и его жены Елены, которые состоят в браке более 30 лет, также получили медаль «За любовь и верность» из рук начальника управления соцполитики № 21 Ларисы Пануш.