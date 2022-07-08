Художник из Нижнего Тагила возвел Уральские горы в миниатюре на улицах города

Объект установлен в центре города на пересечении проспектов Мира и Строителей. По словам художника, большую часть работы по монтажу композиции выполнили коммунальные рабочие, поставившие на тротуаре поддоны, куда поместили тротуарную плитку с истекшим сроком эксплуатации, сообщает ИА «Все Новости». Он убежден, что прохожие, благодаря композиции, получили возможность по-новому воспринять окружающее пространство.