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Posted 8 июля 2022, 07:17

Published 8 июля 2022, 07:17

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Изрезанную ножом семейную пару спасли свердловские врачи

Изрезанную ножом семейную пару спасли свердловские врачи

8 июля 2022, 07:17
Фото: 1MI.
Жизнь молодых супругов, которых ножом изрезал неадекватный мужчина, спасена врачами Свердловской области.

ЧП случилось 15 июня в Асбесте. Девушка получила тяжелые ранения, медики отметили, что буквально спасли ей жизнь, пишет Е1.

Оба супруга лежали в операционных в одно и тоже время. У мужчины были раны на руках, ногах и теле, а у девушки — проникающие ранения брюшной и груди, и поясницы. 

У девушки была более сложная операция, которая продлилась более двух часов. После операции Анастасия несколько дней пролежала в реанимации в бессознательном состоянии. Когда она пришла в себя, ее перевели в отделение травматологии. Затем ее отправили долечиваться домой, где ее ждала полугодовалая дочь.

Сама пострадавшая рассказала, что тот день она очень хорошо помнит и сейчас. Тогда муж ушел на работу, а она и ребенок еще спали. Вдруг она услышала шумы в коридоре. Выбежав, она увидела, как мужчина режет ее супруга.

Когда женщина подбежала, чтобы «отбивать» мужа, тем самым весь удар переняла на себя. Мужчина изрезал женщину и хотел отправиться в комнату к ребенку. Однако супруг Анастасии каким-то образом смог выпроводить незваного гостя. После этого женщина потеряла сознание и уже ничего не помнит.

Причина конфликта неизвестна. Зато нападавший сам пришел в полицию и сдался.

#Происшествия#Новости УрФО#Ребенок#Ножевое ранение#Ножевые ранения#Ранение#Реанимация
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