Изрезанную ножом семейную пару спасли свердловские врачи

Сама пострадавшая рассказала, что тот день она очень хорошо помнит и сейчас. Тогда муж ушел на работу, а она и ребенок еще спали. Вдруг она услышала шумы в коридоре. Выбежав, она увидела, как мужчина режет ее супруга.