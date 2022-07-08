Изрезанную ножом семейную пару спасли свердловские врачи

Posted 8 июля 2022, 07:17
Published 8 июля 2022, 07:17
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
ЧП случилось 15 июня в Асбесте. Девушка получила тяжелые ранения, медики отметили, что буквально спасли ей жизнь, пишет Е1.
Оба супруга лежали в операционных в одно и тоже время. У мужчины были раны на руках, ногах и теле, а у девушки — проникающие ранения брюшной и груди, и поясницы.
У девушки была более сложная операция, которая продлилась более двух часов. После операции Анастасия несколько дней пролежала в реанимации в бессознательном состоянии. Когда она пришла в себя, ее перевели в отделение травматологии. Затем ее отправили долечиваться домой, где ее ждала полугодовалая дочь.
Сама пострадавшая рассказала, что тот день она очень хорошо помнит и сейчас. Тогда муж ушел на работу, а она и ребенок еще спали. Вдруг она услышала шумы в коридоре. Выбежав, она увидела, как мужчина режет ее супруга.
Когда женщина подбежала, чтобы «отбивать» мужа, тем самым весь удар переняла на себя. Мужчина изрезал женщину и хотел отправиться в комнату к ребенку. Однако супруг Анастасии каким-то образом смог выпроводить незваного гостя. После этого женщина потеряла сознание и уже ничего не помнит.
Причина конфликта неизвестна. Зато нападавший сам пришел в полицию и сдался.