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Posted 8 июля 2022, 11:54

Published 8 июля 2022, 11:54

Modified 29 ноября, 18:33

Updated 29 ноября, 18:33

На новые фонари в сквере напала жительница поселка Бисерть

На новые фонари в сквере напала жительница поселка Бисерть

8 июля 2022, 11:54
Фото: 1MI.
Жительница Бисерти неожиданно начала рушить недавно установленные в сквере фонари и попала на записи камер видеонаблюдения.

Новые фонари в данной местности установили после аналогичного вандализма год назад. Тогда хулиганы разрушили в парке десятки приборов для освещения, пишет Telegram-канал «Екатеринбург №1».

Сам сквер называется «Город мастеров». Его открытие состоялось в прошлом году, и сразу после этого там оказалось разрушено 50 фонарей. 30 из них заменили на новые, как тут же их заново разрушила женщина.

Ранее стало известно о вандализме тинейджеров в областном центре. Они потушили Вечный огонь. Были и другие случаи вандализма. Например, недавно охранник «Ельцин центра» дорисовал картину ученицы художника Малевича – автора известного «Чёрного квадрата».

#Происшествия#Новости УрФО#Благоустройство#Вандалы#Благоустройство города#Фонари
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