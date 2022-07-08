На новые фонари в сквере напала жительница поселка Бисерть

Posted 8 июля 2022, 11:54
Published 8 июля 2022, 11:54
Modified 29 ноября, 18:33
Updated 29 ноября, 18:33
Новые фонари в данной местности установили после аналогичного вандализма год назад. Тогда хулиганы разрушили в парке десятки приборов для освещения, пишет Telegram-канал «Екатеринбург №1».
Сам сквер называется «Город мастеров». Его открытие состоялось в прошлом году, и сразу после этого там оказалось разрушено 50 фонарей. 30 из них заменили на новые, как тут же их заново разрушила женщина.
Ранее стало известно о вандализме тинейджеров в областном центре. Они потушили Вечный огонь. Были и другие случаи вандализма. Например, недавно охранник «Ельцин центра» дорисовал картину ученицы художника Малевича – автора известного «Чёрного квадрата».