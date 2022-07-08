Подростки моют лошадей в реке прямо посреди парка «Народный» в Тагиле

Напомним, тагильчане часто жалуются на незаконное катание лошадях, плохое состояние животных и фекалиях, которые они оставляют после себя на газонах и тротуарах. В связи с этим в городе сформирована специальная группа по контролю за нарушениями, в которую входят различные ведомства.