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Posted 8 июля 2022, 14:48

Published 8 июля 2022, 14:48

Modified 1 октября, 12:41

Updated 1 октября, 12:41

Подростки моют лошадей в реке прямо посреди парка «Народный» в Тагиле

8 июля 2022, 14:48
Двоих подростков, моющих лошадей в реке в парке «Народный», заметили тагильчане 8 июля. В это время там проходил концерт, посвященный празднованию Дня любви, семьи и верности, и предприниматели решили заработать на катании на животных. Очевидцы недовольны таким положением дел.

По словам подписчицы TagilCity.ru, она с семьей пришла на праздничный концерт. Так как было очень жарко, они спустились к реке, где и увидели происходящее.

Просто безобразие какое-то! Мало того, что они незаконно катают людей на измученных лошадях, так еще и моют их прямо посреди парка. Неужели им негде выкупать животных, в каких условиях они вообще тогда их содержат? — поделилась тагильчанка с редакцией.

 

Она отметила, что грузовик с лошадями приехал в парк после того, как глава города Владислав Пинаев поздравил тагильчан и уехал из «Народного». Недавно он проводил выездное совещание и обещал поставить ситуацию с катанием на контроль.

Напомним, тагильчане часто жалуются на незаконное катание лошадях, плохое состояние животных и фекалиях, которые они оставляют после себя на газонах и тротуарах. В связи с этим в городе сформирована специальная группа по контролю за нарушениями, в которую входят различные ведомства.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Парк Народный#Река#Катание#Лошади
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