Подростки моют лошадей в реке прямо посреди парка «Народный» в Тагиле

Posted 8 июля 2022, 14:48
Published 8 июля 2022, 14:48
Modified 1 октября, 12:41
Updated 1 октября, 12:41
По словам подписчицы TagilCity.ru, она с семьей пришла на праздничный концерт. Так как было очень жарко, они спустились к реке, где и увидели происходящее.
Просто безобразие какое-то! Мало того, что они незаконно катают людей на измученных лошадях, так еще и моют их прямо посреди парка. Неужели им негде выкупать животных, в каких условиях они вообще тогда их содержат? — поделилась тагильчанка с редакцией.
Она отметила, что грузовик с лошадями приехал в парк после того, как глава города Владислав Пинаев поздравил тагильчан и уехал из «Народного». Недавно он проводил выездное совещание и обещал поставить ситуацию с катанием на контроль.
Напомним, тагильчане часто жалуются на незаконное катание лошадях, плохое состояние животных и фекалиях, которые они оставляют после себя на газонах и тротуарах. В связи с этим в городе сформирована специальная группа по контролю за нарушениями, в которую входят различные ведомства.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14