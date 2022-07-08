Сын главы Горноуральского округа уволен из полиции за пьяную езду

Posted 8 июля 2022, 09:05
Published 8 июля 2022, 09:05
Modified 29 ноября, 18:42
Updated 29 ноября, 18:42
Владимир Летников уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, 23-летний Владимир Летников был задержан правоохранителями в ночь с 21 на 22 мая в жилом квартале на ГГМ. В его крови был обнаружен алкоголь. По факту управления транспортным средством в состоянии опьянения был составлен протокол, а после началась служебная проверка. На тот момент молодой человек являлся сотрудником отдела полиции № 21.