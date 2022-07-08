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Posted 8 июля 2022, 09:05

Published 8 июля 2022, 09:05

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Сын главы Горноуральского округа уволен из полиции за пьяную езду

Сын главы Горноуральского округа уволен из полиции за пьяную езду

8 июля 2022, 09:05
Фото: 1MI.
Сын главы Горноуральского округа Владимир Летников был уволен из МУ МВД «Нижнетагильское» после того, как его задержали в алкогольном опьянении за рулем.
Владимир Летников уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, 23-летний Владимир Летников был задержан правоохранителями в ночь с 21 на 22 мая в жилом квартале на ГГМ. В его крови был обнаружен алкоголь. По факту управления транспортным средством в состоянии опьянения был составлен протокол, а после началась служебная проверка. На тот момент молодой человек являлся сотрудником отдела полиции № 21.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Полиция#Алкоголь#Езда
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