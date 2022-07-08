Утвержден список депутатов в Нижнетагильскую городскую Думу от «Единой России»

Posted 8 июля 2022, 09:19
Published 8 июля 2022, 09:19
Modified 29 ноября, 18:40
Updated 29 ноября, 18:40
В политический совет входит 50 человек, на заседании присутствовали 38 человек.
Мы единогласно проголосовали за список кандидатур на выборы в Нижнетагильскую гордуму. Он был утвержден президиумом регионального политического совета, — рассказал редакции TagilCity.ru исполнительный секретарь Нижнетагильского отделения партии «Единая Россия» Станислав Зыкин.
Так, в число кандидатов вошли 8 действующих депутатов гордумы:
Также в гордуму намерены баллотироваться представители кланов НТМК и УВЗ.
По остальным одномандатным округам утверждены следующие кандидатуры:
Больше всего заявок на праймериз было подано на места во 2 и 12 округах — по четыре человека. По три претендента претендента заявились на 1, 6, 7, 13, 16 округа. От остальных избирательных округов выдвигались по два участника.
Напомним, в сентябре состоятся выборы депутатов Нижнетагильской гордумы, а также губернатора Свердловской области и депутатов Нижнетагильской гордумы. В 2022 году изменилась система выборов: кандидаты могут выдвигаться лишь одномандатным округам, их число увеличилось с 14 до 25. Вместо 28 народных избранников в гордуме теперь будет 25 человек.