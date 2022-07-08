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Posted 8 июля 2022, 09:19

Published 8 июля 2022, 09:19

Modified 29 ноября, 18:40

Updated 29 ноября, 18:40

Утвержден список депутатов в Нижнетагильскую городскую Думу от «Единой России»

Утвержден список депутатов в Нижнетагильскую городскую Думу от «Единой России»

8 июля 2022, 09:19
Фото: 1MI.
25 кандидатов на выборы в Нижнетагильскую городскую Думу от «Единой России» были утверждены на политсовете партии, прошедшем 7 июля 2022 года. Большинство из них — это представители кланов УВЗ и НТМК. Также депутатами желают стать директора, предприниматели и врачи.

В политический совет входит 50 человек, на заседании присутствовали 38 человек.

Мы единогласно проголосовали за список кандидатур на выборы в Нижнетагильскую гордуму. Он был утвержден президиумом регионального политического совета, — рассказал редакции TagilCity.ru исполнительный секретарь Нижнетагильского отделения партии «Единая Россия» Станислав Зыкин.

Так, в число кандидатов вошли 8 действующих депутатов гордумы:

  • Директор ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов;
  • Гендиректор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов;
  • Председатель гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн;
  • Директор ООО «Центр профилактической медицины УХП» Владимир Антонов;
  • Начальник коксохимического производства НТМК Никита Беркутов;
  • Директор школы № 32 Галина Масликова;
  • Директор по энергетике дивизиона Урал ООО «ЕВРАЗ» Денис Корякин;
  • Начальник технического управления НТМК Константин Шведов.

Также в гордуму намерены баллотироваться представители кланов НТМК и УВЗ.

  • Директор по персоналу АО «НПК Уралвагонзавод» Алексей Балыбердин.
  • Замдиректора по персоналу АО «НПК Уралвагонзавод» Ирина Артамонова.
  • Начальник вагоносборочного производства АО «НПК Уралвагонзавод» Сергей Лавров.
  • Начальник инструментального производства АО «НПК Уралвагонзавод» Андрей Давыдов.
  • начальник доменного цеха «ЕВРАЗ НТМК» Константин Миронов;
  • Директор по персоналу НТМК Юлия Ефименко;
  • Директор по управлению проектами Дивизиона Урал ООО «ЕВРАЗ НТМК» Павел Колпаков.
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По остальным одномандатным округам утверждены следующие кандидатуры:

  • Сергей Бурлай, безработный;
  • Директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова;
  • Президент НКО «Фонд социальной поддержки работников предприятий железнодорожно-промышленного комплекса Министерства путей сообщения РФ «Железные дороги-Восточный регион» Станислав Зыкин;
  • Главврач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников;
  • Сердечно-сосудистый хирург СОКБ № 1 Андрей Шерстобитов;
  • Педагог допобразования структурного подразделения «Мечта» Дома детского творчества Ленинского района Виктор Стариков;
  • Директор телеканала «Телекон» Ирина Пудовкина;
  • Директор Дворца национальных культур Марина Кибардина;
  • Директор благотворительного фонда «Первый» Дмитрий Костенников;
  • Директор санатория «Леневка» Римма Ильина.

Больше всего заявок на праймериз было подано на места во 2 и 12 округах — по четыре человека. По три претендента претендента заявились на 1, 6, 7, 13, 16 округа. От остальных избирательных округов выдвигались по два участника.

Напомним, в сентябре состоятся выборы депутатов Нижнетагильской гордумы, а также губернатора Свердловской области и депутатов Нижнетагильской гордумы. В 2022  году изменилась система выборов: кандидаты могут выдвигаться лишь одномандатным округам, их число увеличилось с 14 до 25. Вместо 28 народных избранников в гордуме теперь будет 25 человек.

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#Евгения Сафина#Политика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Кандидаты
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