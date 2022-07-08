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Posted 8 июля 2022, 08:03

Published 8 июля 2022, 08:03

Modified 11 июля 2022, 07:43

Updated 11 июля 2022, 07:43

В Екатеринбурге осужден зарезавший девушку мигрант

Зарезавший девушку из-за ревности мигрант в Екатеринбурге отправится в колонию

8 июля 2022, 08:03
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге осужден зарезавший девушку мигрант

Сюжет
Мигранты
Мигрант, который в октябре 2021 года зарезал девушку в общежитии в Екатеринбурге, приговорен к 8 лет колонии строгого режима.

Следствие установило, что девушка 1981 года рождения была убита с помощью ножа. Мужчина нанес ей раны в область шеи. Пострадавшая умерла на месте происшествия.

Следствие провело комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего. Также проведена психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемого. Установлено, что он вменяем, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

В УМВД по Екатеринбургу уточнили, что обвиняемый сам сдался полицейским и дал признательные показания. Мужчина ранее не судим. Он пояснил, что в тот день выпивал с погибшей. Между ними произошла словестная перепалка, которая перетекла в убийство.

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