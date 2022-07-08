Зарезавший девушку из-за ревности мигрант в Екатеринбурге отправится в колонию

В УМВД по Екатеринбургу уточнили, что обвиняемый сам сдался полицейским и дал признательные показания. Мужчина ранее не судим. Он пояснил, что в тот день выпивал с погибшей. Между ними произошла словестная перепалка, которая перетекла в убийство.