Зарезавший девушку из-за ревности мигрант в Екатеринбурге отправится в колонию

Posted 8 июля 2022, 08:03
Published 8 июля 2022, 08:03
Modified 11 июля 2022, 07:43
Updated 11 июля 2022, 07:43
Следствие установило, что девушка 1981 года рождения была убита с помощью ножа. Мужчина нанес ей раны в область шеи. Пострадавшая умерла на месте происшествия.
Следствие провело комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего. Также проведена психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемого. Установлено, что он вменяем, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.
В УМВД по Екатеринбургу уточнили, что обвиняемый сам сдался полицейским и дал признательные показания. Мужчина ранее не судим. Он пояснил, что в тот день выпивал с погибшей. Между ними произошла словестная перепалка, которая перетекла в убийство.