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Posted 8 июля 2022, 16:45

Published 8 июля 2022, 16:45

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

Жительница Тугулыма никогда не садилась за руль и получила штраф за езду без прав

Жительница Тугулыма никогда не садилась за руль и получила штраф за езду без прав

8 июля 2022, 16:45
Фото: 1MI.
Штраф за вождение без прав пришел Жание Скворцовой из Тугулыма. Девушка утверждает, что даже ни разу не садилась за руль.

В личном аккаунте портала Госуслуги Жании Скворцовой неожиданно высветился штраф в размере почти пять тысяч рублей за управление транспортным средством без водительского удостоверения. 

Девушка адресовала вопрос ГИБДД, пояснив обстоятельства своего положения. Инспекторы пообещали в ближайшее время в присутствии заявительницы провести обыск у нее дома и осмотреть телефон для выяснения точных причин сложившейся ситуации, сообщает URA.RU. 

В этом году со сбоями в работе Госуслуг сталкивались жители Нижнего Тагила. Из-за проблем в работе сайта у тагильчан не сразу получилось записать своих детей в первый класс. 

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#Происшествия#Новости УрФО#ГИБДД#Штраф#Вождение#Права#Госуслуги#Ошибка#Удостоверение
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