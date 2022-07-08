Жительница Тугулыма никогда не садилась за руль и получила штраф за езду без прав

Posted 8 июля 2022, 16:45
Published 8 июля 2022, 16:45
Modified 29 ноября, 18:37
Updated 29 ноября, 18:37
В личном аккаунте портала Госуслуги Жании Скворцовой неожиданно высветился штраф в размере почти пять тысяч рублей за управление транспортным средством без водительского удостоверения.
Девушка адресовала вопрос ГИБДД, пояснив обстоятельства своего положения. Инспекторы пообещали в ближайшее время в присутствии заявительницы провести обыск у нее дома и осмотреть телефон для выяснения точных причин сложившейся ситуации, сообщает URA.RU.
В этом году со сбоями в работе Госуслуг сталкивались жители Нижнего Тагила. Из-за проблем в работе сайта у тагильчан не сразу получилось записать своих детей в первый класс.