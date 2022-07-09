Жители Екатеринбурга жалуются на мясные туши возле мусорок в их районе

Из-за этого к мусоркам массово сбегаются и создают шум бродячие собаки. А в жару туши начинают ускоренно гнить и источать зловоние. Местные жители пока не обращались в правоохранительные структуры, а лишь самостоятельно предполагают, что к ним во двор носят останки халяльной говядины с близлежащего рынка, сообщает Е1.