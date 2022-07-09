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Posted 9 июля 2022, 09:16

Published 9 июля 2022, 09:16

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Жители Екатеринбурга жалуются на мясные туши возле мусорок в их районе

Жители Екатеринбурга жалуются на мясные туши возле мусорок в их районе

9 июля 2022, 09:16
Фото: 1MI.
Люди в Екатеринбурге недовольны регулярным выкладыванием неизвестными около их придомовых мусорок мясных туш.

Ситуация наблюдается в микрорайоне Старая Сортировка уральской столицы, вблизи с улицами Минометчиков и Ватутина. По словам местных жителей, довольно часто рядом с контейнерами в этом месте неизвестный выкладывает крупные куски разделанной туши. 

Из-за этого к мусоркам массово сбегаются и создают шум бродячие собаки. А в жару туши начинают ускоренно гнить и источать зловоние. Местные жители пока не обращались в правоохранительные структуры, а лишь самостоятельно предполагают, что к ним во двор носят останки халяльной говядины с близлежащего рынка, сообщает Е1. 

#Общество#Новости УрФО#Собака#Мясо#Рынок#Вонь
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