Жители Екатеринбурга жалуются на мясные туши возле мусорок в их районе

Posted 9 июля 2022, 09:16
Published 9 июля 2022, 09:16
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
Ситуация наблюдается в микрорайоне Старая Сортировка уральской столицы, вблизи с улицами Минометчиков и Ватутина. По словам местных жителей, довольно часто рядом с контейнерами в этом месте неизвестный выкладывает крупные куски разделанной туши.
Из-за этого к мусоркам массово сбегаются и создают шум бродячие собаки. А в жару туши начинают ускоренно гнить и источать зловоние. Местные жители пока не обращались в правоохранительные структуры, а лишь самостоятельно предполагают, что к ним во двор носят останки халяльной говядины с близлежащего рынка, сообщает Е1.