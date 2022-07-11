ЕВРАЗ НТМК не смог обжаловать в суде штраф 20 тысяч рублей за загрязнение воздуха

Posted 11 июля 2022, 09:39
Published 11 июля 2022, 09:39
Modified 29 ноября, 18:33
Updated 29 ноября, 18:33
Росприроднадзор совместно со специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» 26 января этого года отобрал пробы воздуха в Нижнем Тагиле в контрольных точках промышленных предприятий.
Результаты замеров показали превышение нормы бензапирена в 1,7 раза. После чего эти данные были сопоставлены со сводными расчетами с помощью программного комплекса УПРЗА «Эколог-Город». Оказалось, что источником загрязнения был ЕВРАЗ НТМК.
Предприятие было привлечено к административной ответственности. Однако с нарушением комбинат не согласился и попытался опротестовать постановление Росприроднадзора в Тагилстроевском суде.
Однако суд встал на сторону надзорного ведомства и вынес решение о правомерности о административной ответственности в виде штрафа в 20 тысяч рублей. При этом штраф, назначенный по административной статье «Несоблюдение экологических требований», предполагает наказание до 100 тысяч рублей. Но Росприроднадзор предпочел взыскать с предприятия по минимуму.