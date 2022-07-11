ЕВРАЗ НТМК не смог обжаловать в суде штраф 20 тысяч рублей за загрязнение воздуха

Однако суд встал на сторону надзорного ведомства и вынес решение о правомерности о административной ответственности в виде штрафа в 20 тысяч рублей. При этом штраф, назначенный по административной статье «Несоблюдение экологических требований», предполагает наказание до 100 тысяч рублей. Но Росприроднадзор предпочел взыскать с предприятия по минимуму.