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Posted 11 июля 2022, 09:39

Published 11 июля 2022, 09:39

Modified 29 ноября, 18:33

Updated 29 ноября, 18:33

ЕВРАЗ НТМК не смог обжаловать в суде штраф 20 тысяч рублей за загрязнение воздуха

11 июля 2022, 09:39
Сюжет
Выбросы
Вина ЕВРАЗ НТМК в январских выбросах в воздух Нижнего Тагила доказана Росприроднадзором после исследования отобранных проб. Предприятие в суде попыталось оспорить назначенный за это штраф в 20 тысяч рублей, но не смогло.

Росприроднадзор совместно со специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» 26 января этого года отобрал пробы воздуха в Нижнем Тагиле в контрольных точках промышленных предприятий.

Результаты замеров показали превышение нормы бензапирена в 1,7 раза. После чего эти данные были сопоставлены со сводными расчетами с помощью программного комплекса УПРЗА «Эколог-Город». Оказалось, что источником загрязнения был ЕВРАЗ НТМК.

Предприятие было привлечено к административной ответственности. Однако с нарушением комбинат не согласился и попытался опротестовать постановление Росприроднадзора в Тагилстроевском суде.

Однако суд встал на сторону надзорного ведомства и вынес решение о правомерности о административной ответственности в виде штрафа в 20 тысяч рублей. При этом штраф, назначенный по административной статье «Несоблюдение экологических требований», предполагает наказание до 100 тысяч рублей. Но Росприроднадзор предпочел взыскать с предприятия по минимуму.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Видео#Выбросы#Нарушения#Росприроднадзор
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