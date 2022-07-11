Мост через Нижнетагильский пруд получит адрес Луганский проспект

Posted 11 июля 2022, 10:06
Published 11 июля 2022, 10:06
Modified 19 июля 2022, 04:21
Updated 19 июля 2022, 04:21
Луганский проспект протянется через весь мостовой переход и прилегающие объекты от проспекта Уральский до Свердловского шоссе. На протяжении моста и возле него уже появляются знаки с указанием «проспект Луганский».
Объект протяженностью 400 метров планируется сдать ко Дню города. По словам мэра Владислава Пинаева, это один из ключевых инфраструктурных подарков Нижнему Тагилу на 300-летие. Мост заасфальтирован, благоустроен, на нем проложена ливневая канализация и проведено освещение. Общая его длина составляет 400 метров. Стоимость работы составляеь 3,8 миллиарда рублей.
На одном из совещаний техсовета поднимались проблемы, которые возникли в ходе строительства. В частности, рассматривались вопросы бетонирования опор освещения, обустройство светофоров, а также использование в строительных работах электросварных муфт и других.
В результате было принято решение о смене производителя мачт освещения на объекте, потому что компания, у которой планировалась покупка оборудования, увеличила стоимость в два раза.