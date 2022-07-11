tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июля 2022, 10:06

Published 11 июля 2022, 10:06

Modified 19 июля 2022, 04:21

Updated 19 июля 2022, 04:21

Мост через Нижнетагильский пруд получит адрес Луганский проспект

11 июля 2022, 10:06
Новый мост через Нижнетагильский пруд расположится на проспекте Луганский. Решение об этом приняла администрация Нижнего Тагила.

Луганский проспект протянется через весь мостовой переход и прилегающие объекты от проспекта Уральский до Свердловского шоссе. На протяжении моста и возле него уже появляются знаки с указанием «проспект Луганский». 

Объект протяженностью 400 метров планируется сдать ко Дню города. По словам мэра Владислава Пинаева, это один из ключевых инфраструктурных подарков Нижнему Тагилу на 300-летие. Мост заасфальтирован, благоустроен, на нем проложена ливневая канализация и проведено освещение. Общая его длина составляет 400 метров. Стоимость работы составляеь 3,8 миллиарда рублей.

На одном из совещаний техсовета поднимались проблемы, которые возникли в ходе строительства. В частности, рассматривались вопросы бетонирования опор освещения, обустройство светофоров, а также использование в строительных работах электросварных муфт и других.

В результате было принято решение о смене производителя мачт освещения на объекте, потому что компания, у которой планировалась покупка оборудования, увеличила стоимость в два раза.

Мост через Тагильский пруд откроют в День города
Узнать подробнее
#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Юбилей#Строительство#Мост#Пруд#Название#Проспект#Инфраструктура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика