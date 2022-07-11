Очевидцы поделилились подробностями нападения на молодого человека в Екатеринбурге

Posted 11 июля 2022, 15:12
Published 11 июля 2022, 15:12
Modified 1 октября, 12:44
Updated 1 октября, 12:44
Инцидент произошел в жилом районе Вторчермет уральской столицы у магазина на улице Дорожная. Очевидцы сообщили, что увидели на асфальте окровавленного молодого мужчину в белой майке и черных шортах. На вид ему не больше 35 лет. Он был крайне бледным, видимо, вследствие серьезной кровопотери.
Свидетели вызвали «скорую», которая забрала потерпевшего и отвезла, вероятно, в Первую областную больницу, так как она расположена ближе всего к месту нападения.
Очевидцы сумели сообщить и некоторые подробности нападения. Они не запомнили приметы обидчиков, но увидели, что те наносили удары снизу вверх и ножом пронзили паховую область.
Сейчас о состоянии пострадавшего и ходе расследования никаких данных нет, сообщает Е1.
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