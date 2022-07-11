tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июля 2022, 15:12

Published 11 июля 2022, 15:12

Modified 1 октября, 12:44

Updated 1 октября, 12:44

Очевидцы поделилились подробностями нападения на молодого человека в Екатеринбурге

Очевидцы поделилились подробностями нападения на молодого человека в Екатеринбурге

11 июля 2022, 15:12
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчину ранили ножом до критического состояния, на глазах у свидетелей, которые сообщили определенные детали.

Инцидент произошел в жилом районе Вторчермет уральской столицы у магазина на улице Дорожная. Очевидцы сообщили, что увидели на асфальте окровавленного молодого мужчину в белой майке и черных шортах. На вид ему не больше 35 лет. Он был крайне бледным, видимо, вследствие серьезной кровопотери.  

Свидетели вызвали «скорую», которая забрала потерпевшего и отвезла, вероятно, в Первую областную больницу, так как она расположена ближе всего к месту нападения. 

Очевидцы сумели сообщить и некоторые подробности нападения. Они не запомнили приметы обидчиков, но увидели, что те наносили удары снизу вверх и ножом пронзили паховую область.

Сейчас о состоянии пострадавшего и ходе расследования никаких данных нет, сообщает Е1. 

#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Нож#Скорая#Нападение#Драка#Удар#Поножовщина#Жертва
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика