Очевидцы поделилились подробностями нападения на молодого человека в Екатеринбурге

Инцидент произошел в жилом районе Вторчермет уральской столицы у магазина на улице Дорожная. Очевидцы сообщили, что увидели на асфальте окровавленного молодого мужчину в белой майке и черных шортах. На вид ему не больше 35 лет. Он был крайне бледным, видимо, вследствие серьезной кровопотери.