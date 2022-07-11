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Posted 11 июля 2022, 10:36

Published 11 июля 2022, 10:36

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Стоимость строительства жилья выросла с начала года в Нижнем Тагиле

Стоимость строительства жилья выросла с начала года в Нижнем Тагиле

11 июля 2022, 10:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Цена на квадратный метр возводимой жилплощади в Нижнем Тагиле увеличилась с первого по третий квартал на 2630 рублей.

В начале года администрация города утвердила среднюю стоимость квадратного метра при возведении нового жилья в размере 65630 рублей. Теперь же цена поднята до 68260 рублей за «квадрат». 

Тем не менее, исследование TagilCity.ru  показало сохраняющийся спрос на жилье в Нижнем Тагиле. Многие ищут жилье через Яндекс. Смотрят и квартиры, и частные дома, и дачи, перебирая сотни параметров. 

Например, покупатели, которых привлекает определенный дом, развешивают объявления на его подъездах.

Помимо поиска в интернете, доски, на которые можно вешать объявления о покупке или продаже участка, обычно есть в коттеджных поселках и дачных хозяйствах.

Конечно, покупку жилья не следует откладывать, учитывая тренд на устойчивое подорожание. 

#Экономика#Нижний Тагил#Касается каждого#Жилье#Строительство#Стоимость#Квадратный метр#Недвижимость#Подорожание
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