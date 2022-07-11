Стоимость строительства жилья выросла с начала года в Нижнем Тагиле

Posted 11 июля 2022, 10:36
Published 11 июля 2022, 10:36
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
В начале года администрация города утвердила среднюю стоимость квадратного метра при возведении нового жилья в размере 65630 рублей. Теперь же цена поднята до 68260 рублей за «квадрат».
Тем не менее, исследование TagilCity.ru показало сохраняющийся спрос на жилье в Нижнем Тагиле. Многие ищут жилье через Яндекс. Смотрят и квартиры, и частные дома, и дачи, перебирая сотни параметров.
Например, покупатели, которых привлекает определенный дом, развешивают объявления на его подъездах.
Помимо поиска в интернете, доски, на которые можно вешать объявления о покупке или продаже участка, обычно есть в коттеджных поселках и дачных хозяйствах.
Конечно, покупку жилья не следует откладывать, учитывая тренд на устойчивое подорожание.