Строители начали асфальтирование моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

Напомним, сроки сдачи моста на Циолковского неоднократно переносились. Сейчас делается все возможное, чтобы завершить объект работы в кратчайшие сроки. Подрядчик «Уралстроймонтаж» несколько раз получал штрафы за срыв графика. На данный момент на путепроводе увеличено число рабочих для укладки откосов и брусчатки. Кроме того, МУП «Тагилдорстрой» передали ремонт подъезда к мосту со стороны НТМК.