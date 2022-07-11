Строители начали асфальтирование моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

Posted 11 июля 2022, 08:35
Published 11 июля 2022, 08:35
Modified 7 октября 2022, 06:15
Updated 7 октября 2022, 06:15
С 9 июля на мосту работает спецтехника, которая укладывает дорожное покрытие.
Всего будет уложено три слоя асфальта — нижний, выравнивающий и верхний. За выходные мы уложили нижний слой, сегодня, 11 июля, укладываем средний, — рассказал журналисту TagilCity.ru руководитель проекта Владимир Останин.
Он отметил, что когда работы на этой полосе будут окончены, движение будет реорганизовано и перепущено на готовый участок, а строители перейдут на вторую полосу. Все работы, по словам Владимира Останина, должны быть окончены к Дню города.
Напомним, сроки сдачи моста на Циолковского неоднократно переносились. Сейчас делается все возможное, чтобы завершить объект работы в кратчайшие сроки. Подрядчик «Уралстроймонтаж» несколько раз получал штрафы за срыв графика. На данный момент на путепроводе увеличено число рабочих для укладки откосов и брусчатки. Кроме того, МУП «Тагилдорстрой» передали ремонт подъезда к мосту со стороны НТМК.