Больше всего подростков на учете в ПДН в Тагиле проживают на Вагонке

Напомним, подростки на Вагонке в Нижнем Тагиле часто становятся фигурантами преступлений. Так, в мае этого года толпа несовершеннолетних накинулась на пожилого мужчину, который сделал им замечание, и избила его. Очевидцы отмечали, что подростки были в неадекватном состоянии и вооружены ножом, бутылками и камнями. Также пострадали двое мужчин, которые пришли на помощь пенсионеру.