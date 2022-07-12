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Posted 12 июля 2022, 16:44

Published 12 июля 2022, 16:44

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Больше всего подростков на учете в ПДН в Тагиле проживают на Вагонке

Больше всего подростков на учете в ПДН в Тагиле проживают на Вагонке

12 июля 2022, 16:44
Фото: 1MI.
На учете в отделении по делам несовершеннолетних стоит 378 малолетних преступников. При этом правоохранители говорят, что наибольшее количество преступлений совершают подростки Ленинского района, а на учете состоят в наибольшем количестве дети из Дзержинского района.

По каким статьям чаще всего «попадаются» малолетние преступники, а также в каком возрасте дети вступают на «кривую дорожку», разбиралась редакция TagilCity.ru.

Несовершеннолетние жители Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа в 2020 году совершили 144 преступления, за 2021 — 138 преступлений, с января по июнь 2022 — 43 правонарушения.

За пять месяцев этого года по 11 преступлений зафиксировано в ГГО и Ленинском районе, 9 — в Дзержинском, 12 — в Тагилстроевском. При этом 19 из них совершены несовершеннолетними в возрасте 14-15 лет, а 34 — подростками 16-17 лет.

70% от общего числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними, это преступления небольшой и средней тяжести, предусмотренные статьей 158 УК РФ (Тайное хищение чужого имущества), — рассказал редакции TagilCity.ru врио замначальника МУ МВД России «Нижнетагильское» по охране общественного порядка Иван Колесников.

Он отметил, что в этом году на профучете по различным основаниям в тагильской полиции состоит 378 детей. Больше всего нарушителей закона в Дзержинском районе — 126 человек, в Тагилстроевском — 115 подростков, 91 несовершеннолетний в Ленинском районе и 46 — в ГГО.

Профилактическую работу с ними осуществляют субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — пояснил Иван Колесников.

Напомним, подростки на Вагонке в Нижнем Тагиле часто становятся фигурантами преступлений. Так, в мае этого года толпа несовершеннолетних накинулась на пожилого мужчину, который сделал им замечание, и избила его. Очевидцы отмечали, что подростки были в неадекватном состоянии и вооружены ножом, бутылками и камнями.  Также пострадали двое мужчин, которые пришли на помощь пенсионеру.

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