tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 июля 2022, 09:04

Published 12 июля 2022, 09:04

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Два тагильчанина похитили почти тонну топлива на железной дороге

Два тагильчанина похитили почти тонну топлива на железной дороге

12 июля 2022, 09:04
Фото: 1MI.
На станции Сан-Донато в черте Нижнего Тагила похищено 974 литра дизельного топлива.

Силами стражей правопорядка вычислено двое подозреваемых. У каждого из них нашли 14 канистр. Известно, что подозреваемые прежде были трудоустроены на ж/д. 

Удалось выяснить, что вдвоем они договорились о совершении преступления. И у них даже получилось осуществить задуманное. Но вскоре сотрудники полиции задержали обоих с поличным.

Теперь в адрес данных лиц возбуждено уголовное дело, расследование устанавливает все причины, сообщает управление на транспорте МВД России по Уральскому ФО. 

А в Екатеринбурге месяц назад вооруженные неизвестные ограбили комиссионный магазин, вынеся из него средства и ценности стоимостью около 2,2 миллиона рублей. Те преступники до сих пор не установлены и находятся в розыске. 

 

#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Кража#Нефть#Хищение#Дизельное топливо#Цистерна
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика