Два тагильчанина похитили почти тонну топлива на железной дороге

Posted 12 июля 2022, 09:04
Published 12 июля 2022, 09:04
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Силами стражей правопорядка вычислено двое подозреваемых. У каждого из них нашли 14 канистр. Известно, что подозреваемые прежде были трудоустроены на ж/д.
Удалось выяснить, что вдвоем они договорились о совершении преступления. И у них даже получилось осуществить задуманное. Но вскоре сотрудники полиции задержали обоих с поличным.
Теперь в адрес данных лиц возбуждено уголовное дело, расследование устанавливает все причины, сообщает управление на транспорте МВД России по Уральскому ФО.
А в Екатеринбурге месяц назад вооруженные неизвестные ограбили комиссионный магазин, вынеся из него средства и ценности стоимостью около 2,2 миллиона рублей. Те преступники до сих пор не установлены и находятся в розыске.