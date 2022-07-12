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Posted 12 июля 2022, 07:04

Published 12 июля 2022, 07:04

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Град и ветер повредили урожай садоводов Свердловской области

Град и ветер повредили урожай садоводов Свердловской области

12 июля 2022, 07:04
Фото: 1MI.
В районе Березовского прошел сильный град и ветер. Град повредил урожай садоводов.

Некоторые посадки уничтожил крупный град, пишет Е1. По словам садовода Светланы, на ее участке из-за непогоды оказались сломанными цветы, поврежден картофель, который она нашла уже в горизонтальном положении. 

Женщина напугала и мечтает лишь о том, чтобы посадки, которые повредились, не были полностью уничтожены.

Отмечается, что во время неблагоприятных метеоусловий нередки случаи поломки деревьев, которые падают и повреждают что-либо. Например, припаркованные авто.

В последний раз ураган наблюдался в областном центре в начале июня. Он сносил деревья.

В целом же, согласно прогнозу погоды от сайта «Гисметео», к выходным в регионе должно потеплеть.

#Происшествия#Новости УрФО#Ураган#Сад#Посадка
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