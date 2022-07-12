Град и ветер повредили урожай садоводов Свердловской области

Posted 12 июля 2022, 07:04
Published 12 июля 2022, 07:04
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Некоторые посадки уничтожил крупный град, пишет Е1. По словам садовода Светланы, на ее участке из-за непогоды оказались сломанными цветы, поврежден картофель, который она нашла уже в горизонтальном положении.
Женщина напугала и мечтает лишь о том, чтобы посадки, которые повредились, не были полностью уничтожены.
Отмечается, что во время неблагоприятных метеоусловий нередки случаи поломки деревьев, которые падают и повреждают что-либо. Например, припаркованные авто.
В последний раз ураган наблюдался в областном центре в начале июня. Он сносил деревья.
В целом же, согласно прогнозу погоды от сайта «Гисметео», к выходным в регионе должно потеплеть.