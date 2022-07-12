Группа борцов с нелегальным лошадиным бизнесом создана в Нижнем Тагиле

Целью деятельности укомплектованной группы назван поиск новых рычагов давление на бизнес и более эффективное применение существующих, хотя их не очень много. Администрация по действующему законодательству не имеет рычагов юридического давления на заводчиков лошадей, поэтому специально в группе собраны те, у кого соответствующих прав больше.