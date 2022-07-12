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Posted 12 июля 2022, 09:36

Published 12 июля 2022, 09:36

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Группа борцов с нелегальным лошадиным бизнесом создана в Нижнем Тагиле

Группа борцов с нелегальным лошадиным бизнесом создана в Нижнем Тагиле

12 июля 2022, 09:36
Фото: 1MI.
Сформирована представительная рабочая группа, направленная на противодействие незаконному предпринимательству с лошадьми в Нижнем Тагиле.

В образованную группу вошли представители администрации и Роспотребнадзора, ветслужбы, полиции и еще ряда ведомств. Им требуется сообща преодолеть давно существующую в городе проблему и регламентировать катание на конях, пони, ослах, верблюдах и других животных. 

Целью деятельности укомплектованной группы назван поиск новых рычагов давление на бизнес и более эффективное применение существующих, хотя их не очень много. Администрация по действующему законодательству не имеет рычагов юридического давления на заводчиков лошадей, поэтому специально в группе собраны те, у кого соответствующих прав больше. 

В скором времени группа проведет первую встречу. Юристы приступят к разработке механизма санкционирования нелегальной деятельности, а ветеринары решат, как обеспечить животных прививками, сообщил ИА «Все новости» руководитель рабочей группы, глава администрации Ленинского района Нижнего Тагила Геннадий Мальцев.

#Общество#Бизнес#Нижний Тагил#Дети#Администрация#Лошадь#Группа
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