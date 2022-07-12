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Posted 12 июля 2022, 05:22

Published 12 июля 2022, 05:22

Modified 1 октября, 12:42

Updated 1 октября, 12:42

Хулиганы изрисовали баллончиком припаркованные авто в Екатеринбурге

Хулиганы изрисовали баллончиком припаркованные авто в Екатеринбурге

12 июля 2022, 05:22
Фото: 1MI
Вандалы испортили автомобили, припаркованные в Академическом районе Екатеринбурга.

ЧП произошло в ночь с 11 на 12 июля по адресу Академика Парина, 46/5, сообщает E1. Фото в редакцию прислал читатель, который предположил, что злоумышленник не выбирал конкретные авто для росписи, а разукрашивал все подряд. Взаимосвязи с нарушением правил парковки и их отсутствиям, судя по кадрам, тоже нет.

В полиции отметили, что заявление об инциденте к ним уже поступило. По данному факту начались разбирательства.

Напомним, ранее екатеринбуржцы жаловались на воров автомобильных фар. Злоумышленники выбирали среди припаркованных во дворах домов автомобили подороже и снимали с них фары.

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#Происшествия#Новости УрФО#Парковка#Вандалы#Порча имущества#Хулиганы
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