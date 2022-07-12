Хулиганы изрисовали баллончиком припаркованные авто в Екатеринбурге

ЧП произошло в ночь с 11 на 12 июля по адресу Академика Парина, 46/5, сообщает E1. Фото в редакцию прислал читатель, который предположил, что злоумышленник не выбирал конкретные авто для росписи, а разукрашивал все подряд. Взаимосвязи с нарушением правил парковки и их отсутствиям, судя по кадрам, тоже нет.