Хулиганы изрисовали баллончиком припаркованные авто в Екатеринбурге

Posted 12 июля 2022, 05:22
Published 12 июля 2022, 05:22
Modified 1 октября, 12:42
Updated 1 октября, 12:42
ЧП произошло в ночь с 11 на 12 июля по адресу Академика Парина, 46/5, сообщает E1. Фото в редакцию прислал читатель, который предположил, что злоумышленник не выбирал конкретные авто для росписи, а разукрашивал все подряд. Взаимосвязи с нарушением правил парковки и их отсутствиям, судя по кадрам, тоже нет.
В полиции отметили, что заявление об инциденте к ним уже поступило. По данному факту начались разбирательства.
Напомним, ранее екатеринбуржцы жаловались на воров автомобильных фар. Злоумышленники выбирали среди припаркованных во дворах домов автомобили подороже и снимали с них фары.
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