Какие бренды ушли из ТЦ Нижнего Тагила и обещают ли они вернуться

Posted 12 июля 2022, 08:44
Published 12 июля 2022, 08:44
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Четыре месяца прошло с тех пор, как из-за спецоперации России на Украине иностранные компаний решили приостановить или прекратить предпринимательскую деятельность в нашей стране. Ушли с российского рынка в том числе и бренды одежды, часть из которых закрыла двери магазинов временно (H&M, Mango, Puma, Reebok, Inditex), другие — навсегда (Nike, Levi’s).
И, если в Екатеринбурге в ТЦ закрылись целые этажи, то в наш город крупнейшие мировые бренды пришли несколько лет назад, с открытием ТРЦ DEPO. В последнее время бренды, которые приостановили торговлю, работали в двух торговых центрах:
В самом крупном торговом центре Нижнего Тагила с начала спецоперации свои магазины закрыли шведский ретейлер H&M и испанский Inditex, в состав которого входит Bershka. Сейчас коридор у центрального входа, где ранее проходила вся детская тусовка и закупалась молодежь, пустует.
При этом бренды, вероятно, не расторгли договор аренды, так как на витринах по-прежнему стоят одетые манекены, а на стойках внутри магазинов висит коллекция одежды. Чтобы получить информацию об уходе брендов из торгового центра, редакция TagilCity.ru обратилось к управляющей Елене Качаловой. Дозвониться до нее по телефону, несмотря на указанный на сайте номер, оказалось невозможным. Официальный запрос редакции руководитель проигнорировала.
Inditex и H&M заявили о приостановке деятельности в начале марта, при этом компании никогда не работали по франшизе. Сроки окончательного решения о бизнесе в России то один, то другой ретейлер переносят. Компания H&M собиралась поставить точку или возобновить работу в начале июля, но снова перенесла срок на начало сентября, писали ранее СМИ. Эксперты предполагают, что шведский бренд расторгнет договор аренды одним из первых.
Сеть Inditex, в которую входят бренды Bershka, Zara, Massimo Dutti и другие, также находится в режиме ожидания. 17 июня Минпромторг заявил, что ретейлер не уйдет с российского рынка — сейчас он настраивает логистику и планирует возобновить поставки.
В торговом центре «Реал» на Вагонке многие годы работал магазин Adidas, представители которого также заявили о приостановке торговли на фоне спецоперации России на Украине. Владелица торгового центра Любовь Соковнина пояснила в беседе с редакцией TagilCity.ru, что производитель спортивной одежды не расторг договор аренды.
Они не могут работать из-за санкций, они сейчас с документами все наладят и снова откроются, — уверена собственница «Реала».
Закрытие магазинов, отмечали ранее представители немецкого концерна, также временное. По данным СМИ, возобновление коммерческой деятельности Adidas отложил до сентября этого года.
В торговом центре «Александровский пассаж» с начала спецоперации ни один из магазинов зарубежных компаний не приостановил коммерческую деятельность, рассказала редакции TagilCity.ru руководитель отдела маркетинга Ольга Гаева. Число арендаторов, отметила она, также не изменилось, однако поток клиентов стал значительно меньше.
В марте подъем на фоне того, что люди деньги снимали и тратили в связи с тем, что поднимутся цены. Потом апрель–май снизилось число покупателей, сейчас более-менее выравниваемся. По трафику, конечно, чувствуется, — отметила Ольга Гаева.
Закрытие магазинов крупных брендов одежды вызвали среди тагильчан противоположные реакции. Фразы «Ну и пусть уходят — больше потеряют» сталкиваются с «А при чем здесь мы?». Так, тагильчанка Екатерина признается, что не ощутила изменение качества жизни из-за закрытия H&M, Bershka и Adidas — девушка не приобретала там одежду.
Постоянные же покупатели возмущены. Они признаются, что качество одежды и аксессуаров магазинов не сравнится с другими брендами.
Я постоянно покупала и себе, и ребенку вещи H&M и, скажу честно, его закрытие для меня — огромная потеря. В Тагиле не найти модных и качественных вещей по такой доступной цене. Детские вещи, кстати, никогда не выцветали, были сшиты очень качественно. Боди, комбинезоны, комплекты после носки как новые, — поделилась с редакцией TagilCity.ru тагильчанка Елена.
Высокое качество по приемлемой цене отметили многие представители тагильской молодежи. По их мнению, подобных производителей в Нижнем Тагиле остались единицы.
Я часто покупала вещи в H& M. Мне нравилось соотношение цена-качество и разнообразие моделей. Вещи из этого магазина носились достаточно долго. Не выцветали, не растягивались, не рвались. Для меня альтернативой H&M остался Остин, — говорит тагильчанка Алена.
Возобновят ли работу крупные международные компании, пока что неизвестно. Однако даже при их отрицательном решении есть надежда, что тагильчане не останутся без вещей любимых брендов. Чтобы избежать дефицита товаров, правительство России разрешило с 21 июня параллельный импорт — систему логистики, при которого товары ввозят через страну-посредника.
Напомним, после начала спецоперации из России решила уйти шведская сеть IKEA. В последние дни компания устроила распродажу — под напором многочисленных покупателей через несколько часов сайт перестал работать.