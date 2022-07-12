Какие бренды ушли из ТЦ Нижнего Тагила и обещают ли они вернуться

Inditex и H&M заявили о приостановке деятельности в начале марта, при этом компании никогда не работали по франшизе. Сроки окончательного решения о бизнесе в России то один, то другой ретейлер переносят. Компания H&M собиралась поставить точку или возобновить работу в начале июля, но снова перенесла срок на начало сентября, писали ранее СМИ. Эксперты предполагают, что шведский бренд расторгнет договор аренды одним из первых.