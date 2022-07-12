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Posted 12 июля 2022, 10:55

Published 12 июля 2022, 10:55

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Незаконная свалка ликвидирована рядом с карьером в Новоасбесте

12 июля 2022, 10:55
История с несанкционированной свалкой рядом с карьером под Новоасбестом закончилась почти полной ликвидацией мусора. Журналисты TagilCity.ru в течение года обращались к чиновникам и правоохранителям, чтобы добиться этого. Недавно мы побывали на месте и убедились, что большая часть ТКО была вывезена.

Основная часть свалки ликвидирована. Остались лишь небольшие кучи мусора на самом краю карьера. Кроме того, подъезд к нему загорожен глыбами скальной породы, чтобы не смог проехать транспорт.

Напомним, проверку несанкционированной свалки под Новоасбестом в прошлом году провела природоохранная прокуратура Нижнего Тагила после публикации TagilCity.ru. Факт незаконного складирования мусора подтвердился, однако лица, которые сбрасывали отходы на почву, не были установлены.

В связи с этим обязанности на ликвидацию мусора решением суда были возложены на администрацию Горноуральского округа. Объем вывезенных ТКО превысил 800 кубических метров.

Кроме того, в суде находится иск природоохранной прокуратуры к «Уралхимпласту», чей строительный мусор после сноса одного из цехов находится на дне карьера. Ведомство требует возложить на предприятие обязательство по ликвидации этих отходов общей массой 3,3 тысячи тонн.

#ГГО и пригород#Эксклюзив#Экология#Мусор#Ликвидация#Свалка
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