Незаконная свалка ликвидирована рядом с карьером в Новоасбесте

История с несанкционированной свалкой рядом с карьером под Новоасбестом закончилась почти полной ликвидацией мусора. Журналисты TagilCity.ru в течение года обращались к чиновникам и правоохранителям, чтобы добиться этого. Недавно мы побывали на месте и убедились, что большая часть ТКО была вывезена.

Основная часть свалки ликвидирована. Остались лишь небольшие кучи мусора на самом краю карьера. Кроме того, подъезд к нему загорожен глыбами скальной породы, чтобы не смог проехать транспорт. Напомним, проверку несанкционированной свалки под Новоасбестом в прошлом году провела природоохранная прокуратура Нижнего Тагила после публикации TagilCity.ru. Факт незаконного складирования мусора подтвердился, однако лица, которые сбрасывали отходы на почву, не были установлены. В связи с этим обязанности на ликвидацию мусора решением суда были возложены на администрацию Горноуральского округа. Объем вывезенных ТКО превысил 800 кубических метров. Кроме того, в суде находится иск природоохранной прокуратуры к «Уралхимпласту», чей строительный мусор после сноса одного из цехов находится на дне карьера. Ведомство требует возложить на предприятие обязательство по ликвидации этих отходов общей массой 3,3 тысячи тонн.