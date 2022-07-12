О судьбе строительства «Макдоналдса» рассказали тагильские власти

По словам первого замглавы Нижнего Тагила Вячеслава Горячкина надежды на строительство не потеряны. По его словам, инвестор «Региональная сеть предприятий питания», которая арендует участок, оплачивает аренду и подводит к участку коммуникации, поэтому высока вероятность, что кафе под тем или иным брендом там откроется, заявил Горячкин в эфире «Тагил-ТВ».