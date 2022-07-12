О судьбе строительства «Макдоналдса» рассказали тагильские власти

Posted 12 июля 2022, 16:54
Published 12 июля 2022, 16:54
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
В 2021 году одна из компаний франчайзи «Макдоналдс» арендовала участок напротив физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский» на Гальянке. Открывать «Макдоналдс» арендаторы теперь не вправе. Однако они могут присоединиться к масштабному проекту «Вкусно – и точка» или открыть собственное, аутентичное заведение.
По словам первого замглавы Нижнего Тагила Вячеслава Горячкина надежды на строительство не потеряны. По его словам, инвестор «Региональная сеть предприятий питания», которая арендует участок, оплачивает аренду и подводит к участку коммуникации, поэтому высока вероятность, что кафе под тем или иным брендом там откроется, заявил Горячкин в эфире «Тагил-ТВ».