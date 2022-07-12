Первый случай оспы обезьян выявлен в России

В России ранее уже прогнозировали возможное распространение оспы обезьян. На границах был усилен контроль за здоровьем въезжающих в страну, а также разработана новая тест-система для выявления болезни. Однако, по словам руководителя тагильского Роспотребнадзора Юрия Бармина, оспа жителям города не грозит.