Первый случай оспы обезьян выявлен в России

Posted 12 июля 2022, 07:12
Published 12 июля 2022, 07:12
Modified 29 ноября, 18:42
Updated 29 ноября, 18:42
Он выявлен у молодого человека, который вернулся из Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Мужчина обратился в медучреждение с жалобами на сыпь. В Роспотребнадзоре уточняют, что болезнь у него протекает в легкой форме и угрозы жизни нет.
Молодого человека изолировали. Он находится в инфекционной больнице.
В России ранее уже прогнозировали возможное распространение оспы обезьян. На границах был усилен контроль за здоровьем въезжающих в страну, а также разработана новая тест-система для выявления болезни. Однако, по словам руководителя тагильского Роспотребнадзора Юрия Бармина, оспа жителям города не грозит.