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Posted 12 июля 2022, 07:12

Published 12 июля 2022, 07:12

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Первый случай оспы обезьян выявлен в России

Первый случай оспы обезьян выявлен в России

12 июля 2022, 07:12
Фото: 1MI.
Первый случай оспы обезьян официально подтвержден в России.

Он выявлен у молодого человека, который вернулся из Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Мужчина обратился в медучреждение с жалобами на сыпь. В Роспотребнадзоре уточняют, что болезнь у него протекает в легкой форме и угрозы жизни нет. 

Молодого человека изолировали. Он находится в инфекционной больнице. 

В России ранее уже прогнозировали возможное распространение оспы обезьян. На границах был усилен контроль за здоровьем въезжающих в страну, а также разработана новая тест-система для выявления болезни. Однако, по словам руководителя тагильского Роспотребнадзора Юрия Бармина, оспа жителям города не грозит. 

#Ирина Кирилова#Новости УрФО#Нижний Тагил#Здоровье#Болезнь#Заболевшие
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