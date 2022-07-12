Проект плотины у Горсовета в Тагиле за 50 млн сделает фирма из Екатеринбурга

Posted 12 июля 2022, 10:29
Published 12 июля 2022, 10:29
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
«Уралкомплект-наука» стала единственной организацией, заявившейся на тендер. Заявка была признана соответствующей требованиям аукциона. Работы необходимо окончить до конца 2023 года.
Согласно документации, в объект входят сама плотина, мост, водосбросное сооружение, водоотвод, подпорная стена и водозаборное сооружение. Он относится к категории особо опасных и уникальных, поэтому необходимо сохранить стилистику конца XIX — начала XX веков.
На плотине должны быть предусмотрены фонтан с подсветкой, смотровая площадка на «Завод — музей», цветники, газоны, декоративное и ландшафтное освещение, тротуары и другие элементы благоустройства.
ООО фирма «Уралкомплект-наука» зарегистрировано в Екатеринбурге в 1991 году. Директором является Сергей Тамакулов. Компания занимается деятельностью, связанной с инженерно-техническим проектированием и выполнением строительного контроля и авторского надзора, а также деятельностью в области архитектуры. За время работы фирма была поставщиком в 41 госконтракте на сумму 192,8 миллиона рублей. Крупнейшими заказчиками являются ГКУ СО «УКС Свердловской области» и МУ «ОКС».
Напомним, ранее плотина на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле принадлежали ЕВРАЗ НТМК, депутаты гордумы приняли решение взять ее в муниципальную собственность, так как мост над гидротехническим сооружением числился на балансе города. Общая стоимость имущества составляет 26,1 миллиона рублей.