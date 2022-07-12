Проект плотины у Горсовета в Тагиле за 50 млн сделает фирма из Екатеринбурга

ООО фирма «Уралкомплект-наука» зарегистрировано в Екатеринбурге в 1991 году. Директором является Сергей Тамакулов. Компания занимается деятельностью, связанной с инженерно-техническим проектированием и выполнением строительного контроля и авторского надзора, а также деятельностью в области архитектуры. За время работы фирма была поставщиком в 41 госконтракте на сумму 192,8 миллиона рублей. Крупнейшими заказчиками являются ГКУ СО «УКС Свердловской области» и МУ «ОКС».