Забивших до смерти приемного сына из Нижнего Тагила супругов выселили из квартиры

Posted 12 июля 2022, 08:50
Published 12 июля 2022, 08:50
Modified 29 ноября, 18:22
Updated 29 ноября, 18:22
Причиной выселения стала невыплата ипотеки. В 2022 году банк обратился в суд с требованием о принудительном выселении. Однако требование осталось без удовлетворения. Весной текущего года с подобным требованием в суд обратились новые владельцы жилья, пишет «КП-Екатеринбург».
Согласно решению, суд признал Германскую утратившей право пользования квартирой и выселил ее. После этого Гила потребовала компенсацию в рамках реабилитации, которую она могла получить после оправдательного приговора, но ей было отказано.
В частности, Германская просила возместить зарплату и соцвыплаты, а также стоимость имущества, которое было у нее конфисковано, штрафы, издержки и прочее. Также она планировала получить почтовые расходы, на лечение, кредиты, обучение детей и транспорт, сообщили в пресс-службе Чкаловского суда.
Женщина пыталась обжаловать решение, но свердловский областной суд оставил его в силе.
Напомним, в конце 2017 года супруги взяли под опеку двух братьев из Нижего Тагила. Младший — 6-летний Никита скончался летом 2018 года от черепно-мозговой травмы. Для доказательства факта избиения, следователям пришлось провести эксгумацию.
Экспертиза подтвердила, что ребенок скончался от нанесенных ему травм. Разбирательства длились несколько лет. В 2018 году Гила была оправдана, но при пересмотре дела супругов признали виновными. Матери назначили 9 лет лишения свободы, а ее супругу 9 лет и 10 месяцев в колонии общего режима. Старший брат был возвращен в детский дом.