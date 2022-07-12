Забивших до смерти приемного сына из Нижнего Тагила супругов выселили из квартиры

Экспертиза подтвердила, что ребенок скончался от нанесенных ему травм. Разбирательства длились несколько лет. В 2018 году Гила была оправдана, но при пересмотре дела супругов признали виновными. Матери назначили 9 лет лишения свободы, а ее супругу 9 лет и 10 месяцев в колонии общего режима. Старший брат был возвращен в детский дом.