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Posted 12 июля 2022, 08:50

Published 12 июля 2022, 08:50

Modified 29 ноября, 18:22

Updated 29 ноября, 18:22

Забивших до смерти приемного сына из Нижнего Тагила супругов выселили из квартиры

12 июля 2022, 08:50
Супругов Германских Гилу и Михаила, которые признаны виновными в избиении до смерти 6-летнего приемного сына из Нижего Тагила, выселили из квартиры на улице Колхозников в Екатеринбурге.

Причиной выселения стала невыплата ипотеки. В 2022 году банк обратился в суд с требованием о принудительном выселении. Однако требование осталось без удовлетворения. Весной текущего года с подобным требованием в суд обратились новые владельцы жилья, пишет «КП-Екатеринбург».

Согласно решению, суд признал Германскую утратившей право пользования квартирой и выселил ее. После этого Гила потребовала компенсацию в рамках реабилитации, которую она могла получить после оправдательного приговора, но ей было отказано.

В частности, Германская просила возместить зарплату и соцвыплаты, а также стоимость имущества, которое было у нее конфисковано, штрафы, издержки и прочее. Также она планировала получить почтовые расходы, на лечение, кредиты, обучение детей и транспорт, сообщили в пресс-службе Чкаловского суда.

Женщина пыталась обжаловать решение, но свердловский областной суд оставил его в силе.

Напомним, в конце 2017 года супруги взяли под опеку двух братьев из Нижего Тагила. Младший — 6-летний Никита скончался летом 2018 года от черепно-мозговой травмы. Для доказательства факта избиения, следователям пришлось провести эксгумацию.

Экспертиза подтвердила, что ребенок скончался от нанесенных ему травм. Разбирательства длились несколько лет. В 2018 году Гила была оправдана, но при пересмотре дела супругов признали виновными. Матери назначили 9 лет лишения свободы, а ее супругу 9 лет и 10 месяцев в колонии общего режима. Старший брат был возвращен в детский дом.

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