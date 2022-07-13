Как стать волонтером в Нижнем Тагиле

Posted 21 июля 2022,, 11:25
Published 21 июля 2022,, 11:25
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Добровольцы в Нижнем Тагиле работают по разным направлениям. Они оказывают людям гуманитарную помощь, занимаются поиском пропавших, помогают советами.
Добровольцы «Красного Креста» в Нижнем Тагиле занимаются различной деятельностью. Во время пандемии коронавируса они участвовали в вакцинации населения, развозили медиков по вызовам, работали в «красной зоне» и оказывали другую необходимую помощь.
Сейчас волонтеры собирают гуманитарную помощь на Донбасс в здании медколледжа и оказывают помощь беженцам с Украины. В случае необходимости они ездят по вызовам и забирают продукты и вещи. В Нижнем Тагиле добровольцы участвуют в акциях «Корзина добра», «Экологический десант», проводят обучение по оказанию первой помощи в школах и детских садах.
Для того чтобы стать волонтером «Красного Креста» нужно быть отзывчивым, гуманным и милосердным человеком. Обязательно должно быть желание прийти первому на помощь людям, — рассказала редакции TagilCity.ru председатель нижнетагильского отделения «Российский Красный Крест» Валентина Шишкина.
Она отметила, что в организацию стараются брать тех людей, которые уже когда-то занимались волонтерством и ранее участвовали в различных акциях.
Проводим беседу, смотрим на человеческие качества и желание помогать, — пояснила собеседница.
В Нижнем Тагиле есть несколько поисковых отрядов, которые помогают правоохранительным органам в розыске людей, один из них — «Скорпион». Чаще всего добровольцы работают в лесах, где ищут пропавших без вести людей. Также волонтеры читают лекции в дошкольных и образовательных учреждениях, где учат детей и подростков тому, как правильно вести себя в экстремальных случаях, что с собой необходимо брать в походы и так далее.
Чтобы стать волонтером поискового отряда, нужно записаться и отходить с нами так называемый «сезон» — с весны и до первого снега. Если человек проявляет себя, часто участвует в поиске у него есть желание и он не передумал, то добро пожаловать в «Скорпион», — рассказал журналисту TagilCity.ru руководитель поискового отряда Игорь Гапонов.
По его словам, быть поисковиком очень сложно и затратно, приходится вкладывать много личных средств на топливо, оборудование и так далее.
Мы берем в отряд всех без исключения. Если человек говорит, что боится ходить в лес, но хочет помогать — он может просто расклеивать ориентировки или быть инфоргом. Инфорги проводят для нас значительную работу, собирая информацию, — пояснил тагильчанин.
Игорь Гапонов отметил, что в отряде обучают всему необходимому, поэтому никакими особыми качествами человеку обладать не надо, чтобы стать поисковиком. Также не обязательно иметь автомобиль и специальное оборудование.
Сейчас в отряде двадцать два человека, часть из них — это инфорги. Часто берем сразу несколько поисков одновременно, обычно за четыре-пять часов выводим человека из леса. В этом году были и тяжелые поиски, по двое-трое суток. Например, в Лае мужчина бродил по лесу три дня, так как не выполнял наши инструкции и не оставался на одном месте, как положено в таких случаях, — рассказал Игорь Гапонов.
При Нижнетагильской епархии есть социальное служение — это благотворительный фонд «Ковчег». Туда принимают всех добровольцев, необходимо только заполнить анкету или позвонить по телефону «горячей линии». Затем определяется направление, в котором волонтер будет работать, а их очень много.
По словам руководителя социальной службы Нижнетагильской епархии Олега Шабалина, сейчас очень востребована патронажная помощь людям с ограниченными возможностями и лежачим больным на дому.
Волонтеры гуляют с инвалидами, привозят продукты, делают уборку, кормят бездомных, перебирают пожертвованную одежду. Есть возможность помочь нуждающимся в досуге — у нас есть семейный клуб, где можно, например, показать детям мастер-класс по рисунку или устроить для них концерт. Может прийти психолог и рассказать родителям, каким образом нужно вести себя в сложных ситуациях, — рассказал журналисту TagilCity.ru Олег Шабалин.
По его словам, главное качество волонтера — это терпение. Многие хотят помочь людям, но оказываются неподготовленными к этому. Учась терпеть и преодолевать трудности, человек сам преображается и становится по-настоящему нужным близким.
На сегодняшний день у нас в списках добровольцев значится 124 человека, однако реальную помощь при обращении оказывают лишь 15-20 из них. Многие отказываются от патронажа после первого посещения, но это действительно очень сложно, — пояснил собеседник.
Также Олег Шабалин считает, что любой волонтер при Нижнетагильской епархии может найти себе занятие, так как в любом направлении желающим будут оказаны помощь и обучение.