Как стать волонтером в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле есть несколько поисковых отрядов, которые помогают правоохранительным органам в розыске людей, один из них — «Скорпион». Чаще всего добровольцы работают в лесах, где ищут пропавших без вести людей. Также волонтеры читают лекции в дошкольных и образовательных учреждениях, где учат детей и подростков тому, как правильно вести себя в экстремальных случаях, что с собой необходимо брать в походы и так далее.