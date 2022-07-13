Куйвашев выбрал ответственных за «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле

Из бюджета страны на воплощение программы «Чистый воздух» в 2023 году в регион направят еще более 1,1 миллиарда рублей. Кроме модернизации трамвайного парка Нижний Тагил получит финансы на возведение и капитальный ремонт котельных, а также на переход частных домов с печного или угольного отопления на экологически чистое топливо. Контролировать процесс поручено региональному министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.