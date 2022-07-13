Куйвашев выбрал ответственных за «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле

Posted 13 июля 2022, 11:09
Published 13 июля 2022, 11:09
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
В следующие два года по нацпроекту «Экология» регион получит 1,6 миллиарда рублей на осуществление мероприятий по очистке атмосферного воздуха от вредных примесей и сокращения выбросов. Ранее заявку Евгению Куйвашева одобрило российское правительство.
Первый перевод в сумме 520 миллионов рублей нацелен на закупку трамвайных вагонов. Куратором данной работы избрано министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
Из бюджета страны на воплощение программы «Чистый воздух» в 2023 году в регион направят еще более 1,1 миллиарда рублей. Кроме модернизации трамвайного парка Нижний Тагил получит финансы на возведение и капитальный ремонт котельных, а также на переход частных домов с печного или угольного отопления на экологически чистое топливо. Контролировать процесс поручено региональному министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
За успешность реализации комплексного плана мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в воздух в Нижнем Тагиле ответственность несет министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона.