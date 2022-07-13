Неизвестный «заминировал» Ганину Яму у Екатеринбурга

Posted 13 июля 2022, 14:13
Published 13 июля 2022, 14:13
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Сообщения о закладке взрывных устройств на территории монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме поступили Росгвардии. Сотрудники силового ведомства немедленно инициировали проверку. В ходе мероприятий ни одной бомбы на территории культового сооружения выявлено не было, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Правда, все же подозрительный предмет правоохранители нашли. Но им оказался аккумулятор, рассказали в Росгвардии.
В последнее время довольно часто вызовы на объекты с угрозой минирования связаны с телефонным терроризмом. Так неделю назад сообщение о заложенной взрывчатке пришло сразу ряду свердловских теплоэлектростанций. Тогда ситуация не повлияла на обеспечение людей энергоресурсами.