Неизвестный «заминировал» Ганину Яму у Екатеринбурга

В последнее время довольно часто вызовы на объекты с угрозой минирования связаны с телефонным терроризмом. Так неделю назад сообщение о заложенной взрывчатке пришло сразу ряду свердловских теплоэлектростанций. Тогда ситуация не повлияла на обеспечение людей энергоресурсами.