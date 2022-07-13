tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июля 2022, 14:13

Published 13 июля 2022, 14:13

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Неизвестный «заминировал» Ганину Яму у Екатеринбурга

Неизвестный «заминировал» Ганину Яму у Екатеринбурга

13 июля 2022, 14:13
Фото: 1MI.
Росгвардейцы осмотрели монастырь на Ганиной Яме возле Екатеринбурга на наличие мин.

Сообщения о закладке взрывных устройств на территории монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме поступили Росгвардии. Сотрудники силового ведомства немедленно инициировали проверку. В ходе мероприятий ни одной бомбы на территории культового сооружения выявлено не было, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. 

Правда, все же подозрительный предмет правоохранители нашли. Но им оказался аккумулятор, рассказали в Росгвардии. 

В последнее время довольно часто вызовы на объекты с угрозой минирования связаны с телефонным терроризмом. Так неделю назад сообщение о заложенной взрывчатке пришло сразу ряду свердловских теплоэлектростанций. Тогда ситуация не повлияла на обеспечение людей энергоресурсами. 

#Происшествия#Новости УрФО#Храм#Росгвардия#Минирование#Монастырь#Мина#Телефонный терроризм
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика