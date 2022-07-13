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Posted 13 июля 2022, 15:32

Published 13 июля 2022, 15:32

Modified 29 ноября, 18:25

Updated 29 ноября, 18:25

Обвиняемые в массовом отравлении метанолом выпущены из СИЗО в Екатеринбурге

Обвиняемые в массовом отравлении метанолом выпущены из СИЗО в Екатеринбурге

13 июля 2022, 15:32
Фото: 1MI.
Свердловский областной суд смягчил меру пресечения двоим обвиняемым по делу о массовой гибели людей из-за отравления «паленым» алкоголем.

Двоим обвиняемым в распространении ядовитого метанола смягчены меры пресечения. Микайыл Назаров, которого обвиняют в обороте губительного спиртного, переведен под домашний арест. Артему Чабану, реализовавшему контрафактную продукцию, мера пресечения изменена на запрет определенных действий, сообщила пресс-служба облсуда. 

Напомним, что по вине этих коммерсантов свердловчане прошлой осенью приобрели поддельный алкоголь, который привел десятки человек к летальному исходу, а еще многих оставил инвалидами.  

#Происшествия#Новости УрФО#Суд#Гибель#Алкоголь#Контрафакт#Домашний арест
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