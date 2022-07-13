Обвиняемые в массовом отравлении метанолом выпущены из СИЗО в Екатеринбурге

Posted 13 июля 2022, 15:32
Published 13 июля 2022, 15:32
Modified 29 ноября, 18:25
Updated 29 ноября, 18:25
Двоим обвиняемым в распространении ядовитого метанола смягчены меры пресечения. Микайыл Назаров, которого обвиняют в обороте губительного спиртного, переведен под домашний арест. Артему Чабану, реализовавшему контрафактную продукцию, мера пресечения изменена на запрет определенных действий, сообщила пресс-служба облсуда.
Напомним, что по вине этих коммерсантов свердловчане прошлой осенью приобрели поддельный алкоголь, который привел десятки человек к летальному исходу, а еще многих оставил инвалидами.