ОМОНовцы гнались за подростком на Lada в Цыганском поселке Екатеринбурга

Пришлось сотрудникам ОМОНа гнаться за подростком. На улице Шекспира он вынужден был остановиться. После к сотрудникам полиции подбежали знакомые мальчика, которые пытались их убедить, чтобы ребенка не задерживали. После этого на место были вызваны и росгвардейцы.