ОМОНовцы гнались за подростком на Lada в Цыганском поселке Екатеринбурга

Posted 13 июля 2022, 11:05
Published 13 июля 2022, 11:05
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Выяснилось, что правоохранители устроили погоню за машиной Lada Priora, управлял которой 13-летний подросток.
ЧП произошло на улице Репина. Правоохранители при помощи громкоговорителя требовали, чтобы тинейджер остановился, но тот не слушался.
Пришлось сотрудникам ОМОНа гнаться за подростком. На улице Шекспира он вынужден был остановиться. После к сотрудникам полиции подбежали знакомые мальчика, которые пытались их убедить, чтобы ребенка не задерживали. После этого на место были вызваны и росгвардейцы.
На место прибежали и родители мальчика. Всю семью отвезли в отделение, а машину на спецстоянку. Родителей подростка привлекли по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание и по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу несовершеннолетнему автомобиля.