Скандально известная чиновница Ольга Глацких возглавила экологический фонд на Урале

Об Ольге Глацких стало известно в 2018 году. Тогда в сети появилось видео, где она, находясь на посту директора департамента молодежной политики, в ходе встречи с детьми заявила, что «государство не просило рожать детей». В результате ей был объявлен выговор. Через некоторое время она покинула свой пост.