Скандально известная чиновница Ольга Глацких возглавила экологический фонд на Урале

Posted 13 июля 2022, 07:04
Published 13 июля 2022, 07:04
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Об этом она сообщила на пресс-конференции ТАСС. Фонд, по ее словам, будет заниматься восстановлением водоемов, формировать «зеленую культуру», мониторить загрязнение окружающей среды, развивать сельское хозяйство.
Об Ольге Глацких стало известно в 2018 году. Тогда в сети появилось видео, где она, находясь на посту директора департамента молодежной политики, в ходе встречи с детьми заявила, что «государство не просило рожать детей». В результате ей был объявлен выговор. Через некоторое время она покинула свой пост.