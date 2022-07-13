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Posted 13 июля 2022, 07:04

Published 13 июля 2022, 07:04

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Скандально известная чиновница Ольга Глацких возглавила экологический фонд на Урале

Скандально известная чиновница Ольга Глацких возглавила экологический фонд на Урале

13 июля 2022, 07:04
Фото: 1MI.
Экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких стала главой Русского экологического фонда.

Об этом она сообщила на пресс-конференции ТАСС. Фонд, по ее словам, будет заниматься восстановлением водоемов, формировать «зеленую культуру», мониторить загрязнение окружающей среды, развивать сельское хозяйство.

Об Ольге Глацких стало известно в 2018 году. Тогда в сети появилось видео, где она, находясь на посту директора департамента молодежной политики, в ходе встречи с детьми заявила, что «государство не просило рожать детей». В результате ей был объявлен выговор. Через некоторое время она покинула свой пост.

#Ирина Кирилова#Новости УрФО#Экология#Фонд#Окружающая среда
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