Скончался травматолог ГБ № 1 Нижнего Тагила Илья Петров

Илья Вячеславович родился 2 сентября 1969 года. В 1993 году он окончил Свердловский Государственный мединститут. Трудовой путь он начал в травмпункте ГБ № 4. По словам Галины Маликовой, Илья первым в Нижнем Тагиле стал выполнять операции по эндопротезированию суставов.