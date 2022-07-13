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Posted 13 июля 2022, 15:58

Published 13 июля 2022, 15:58

Modified 29 ноября, 17:40

Updated 29 ноября, 17:40

Скончался травматолог ГБ № 1 Нижнего Тагила Илья Петров

13 июля 2022, 15:58
Ушел из жизни травматолог-ортопед ГБ № 1 Илья Петров.

Трагедия случилась 13 июля. Об уходе медика сообщила директор школы № 32 Галина Масликова, выпускником которой является Илья Петров. 

Илья Вячеславович родился 2 сентября 1969 года. В 1993 году он окончил Свердловский Государственный мединститут. Трудовой путь он начал в травмпункте ГБ № 4. По словам Галины Маликовой, Илья первым в Нижнем Тагиле стал выполнять операции по эндопротезированию суставов. 

Последние годы Илья Петров проработал оперирующим хирургом ГБ № 1. Сын Ильи также пошел по стопам отца и учится в мединституте. 

Прощание с Ильей Вячеславовичем состоится 15.07.2022 г. в 15.30 в большом зале ритуального комплекса «Реквием» (ул. Челюскинцев, 47). Отпевание пройдет в 16.00 в Свято-Троицком Кафедральном соборе (ул. Трудовая, 3).

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