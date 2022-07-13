Тагильский ЕВРАЗ НТМК не соблюдает санитарные требования проекта СЗЗ

Posted 13 июля 2022, 14:47
Published 13 июля 2022, 14:47
Modified 29 ноября, 18:40
Updated 29 ноября, 18:40
Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводят проверку на АО «ЕВРАЗ НТМК» с 15 июня по 15 июля 2022 года. Основанием для проверочных мероприятий стало наличие у надзорного органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях, а также непосредственных нарушениях обязательных требований на предприятии.
В результате ЕВРАЗ НТМК получило предостережение об отсутствии санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии проекта санитарно-защитной зоны, требованиям санитарных правил и нормативов.
Напомним, вокруг ЕВРАЗ НТМК до сих пор не установлена санитарно-защитная зона. Каждый год завод переносит окончательную дату. Однако в апреле 2022 года директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев заявил, что СЗЗ будет установлена в 2023 году.
ЕВРАЗ НТМК является самым большим загрязнителем атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле. В январе 2022 года жители города задыхались от едкого запаха дыма с предприятия — смог и дым накрыл все районы. Тагильчане массово жаловались на ухудшение состояния здоровья: кашель, головокружение, слезоточивость, обострение аллергии и другие симптомы. В эти дни посты УГМС и газоанализатор TagilCity.ru фиксировали многократное превышение ПДК вредных веществ.