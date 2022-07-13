tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июля 2022, 14:47

Published 13 июля 2022, 14:47

Modified 29 ноября, 18:40

Updated 29 ноября, 18:40

Тагильский ЕВРАЗ НТМК не соблюдает санитарные требования проекта СЗЗ

13 июля 2022, 14:47
Предостережение по соблюдению санитарных требований проекта санитарно-защитной зоны получил тагильский ЕВРАЗ НТМК при проверке Роспотребнадзора.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводят проверку на АО «ЕВРАЗ НТМК» с 15 июня по 15 июля 2022 года. Основанием для проверочных мероприятий стало наличие у надзорного органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях, а также непосредственных нарушениях обязательных требований на предприятии.

В результате ЕВРАЗ НТМК получило предостережение об отсутствии санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии проекта санитарно-защитной зоны, требованиям санитарных правил и нормативов.

Напомним, вокруг ЕВРАЗ НТМК до сих пор не установлена санитарно-защитная зона. Каждый год завод переносит окончательную дату. Однако в апреле 2022 года директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев заявил, что СЗЗ будет установлена в 2023 году.

ЕВРАЗ НТМК является самым большим загрязнителем атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле. В январе 2022 года жители города задыхались от едкого запаха дыма с предприятия — смог и дым накрыл все районы. Тагильчане массово жаловались на ухудшение состояния здоровья: кашель, головокружение, слезоточивость, обострение аллергии и другие симптомы. В эти дни посты УГМС и газоанализатор TagilCity.ru фиксировали многократное превышение ПДК вредных веществ.

Читайте также:
ЕВРАЗ НТМК не смог обжаловать в суде штраф 20 тысяч рублей за загрязнение воздуха
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Проверка#ЕВРАЗ НТМК#НТМК#Роспотребнадзор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика