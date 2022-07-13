Тагильский ЕВРАЗ НТМК не соблюдает санитарные требования проекта СЗЗ

Напомним, вокруг ЕВРАЗ НТМК до сих пор не установлена санитарно-защитная зона. Каждый год завод переносит окончательную дату. Однако в апреле 2022 года директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев заявил, что СЗЗ будет установлена в 2023 году.