«Яндекс.Такси» вернуло премии водителям после забастовки в Асбесте

Posted 13 июля 2022, 17:13
Published 13 июля 2022, 17:13
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Несмотря на то, что забастовка водителей затронула водителей одного города Свердловской области, компания замораживала выплату премий по всему региону. Теперь они выплачены в полном объеме, сообщает ЕАН.
В Асбесте таксисты бастовали, так как были недовольны зарплатами и графиком. После проведения переговоров компания частично удовлетворила требования водителей, стороны пришли к компромиссу.