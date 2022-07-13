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Posted 13 июля 2022, 17:13

Published 13 июля 2022, 17:13

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

«Яндекс.Такси» вернуло премии водителям после забастовки в Асбесте

«Яндекс.Такси» вернуло премии водителям после забастовки в Асбесте

13 июля 2022, 17:13
Фото: 1MI.
Свердловским шоферам «Яндекс.Такси» перечислили премии по окончании забастовки в Асбесте.

Несмотря на то, что забастовка водителей затронула водителей одного города Свердловской области, компания замораживала выплату премий по всему региону. Теперь они выплачены в полном объеме, сообщает ЕАН. 

В Асбесте таксисты бастовали, так как были недовольны зарплатами и графиком. После проведения переговоров компания частично удовлетворила требования водителей, стороны пришли к компромиссу. 

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