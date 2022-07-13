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Posted 13 июля 2022, 12:13

Published 13 июля 2022, 12:13

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Жильцы частного сектора под Екатеринбургом боятся остаться без отопления

Жильцы частного сектора под Екатеринбургом боятся остаться без отопления

13 июля 2022, 12:13
Фото: 1MI.
Жители поселка Рефтинский под Екатеринбургом опасаются, что теплоснабжающая компания отключит их зимой от теплоснабжения из-за отсутствия счетчиков.

Конфликт жителей частного сектора и представителей теплоснабжающей компании (унитарное объединенное предприятие «Рефтинский») длится второй год. Жители рассказывают, что им разослали бумаги с требованиями установить счетчики и угрозами в противном случае отключить им тепло. По их словам, они написали коллективное письмо в региональное правительство, после чего их продолжили отапливать. 

В этом году частные дома перестали снабжать теплом в летнее время, что прежде делалось для обеспечения нужд обогрева бань и теплиц. Жители вновь сделали вывод, что, значит, и зимой их оставят без тепла. При этом богатые дома на соседних улицах продолжают теплоснабжать регулярно. 

В теплоснабжающей компании опровергли слухи. Летом теперь осуществляется теплоснабжение только тех домов, собственники которых установили приборы учета. А вот в зимний отопительный сезон никого без тепла не оставят. Однако в компании подчеркнули, что, сколь дороги ни были бы приборы учета, по их мнению, использование их делает оплату дешевле, чем по кубатуре, сообщает «КП-Екатеринбург». 

#Общество#Новости УрФО#Вода#Горячая вода#ЖКХ#Отопление#Тепло#Теплоснабжение#Счетчики
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