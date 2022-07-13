Жильцы частного сектора под Екатеринбургом боятся остаться без отопления

В теплоснабжающей компании опровергли слухи. Летом теперь осуществляется теплоснабжение только тех домов, собственники которых установили приборы учета. А вот в зимний отопительный сезон никого без тепла не оставят. Однако в компании подчеркнули, что, сколь дороги ни были бы приборы учета, по их мнению, использование их делает оплату дешевле, чем по кубатуре, сообщает «КП-Екатеринбург».