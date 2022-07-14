Директор о стадионе у школы № 9: «Великолепная площадка, которую ждали долгие годы»

По словам директора школы Елены Соколовой, работы будут завершены в течение нескольких дней. Планируется полностью заасфальтировать территорию. Рабочим осталось провести рассыпку земли — она уже привезена на площадку.
На территории спортплощадки организованы газоны. По словам директора, они уже засеяны травой. Также в осенний период планируется посадить декоративные кустарники. Дополнительно на площадке размещена зона с песком, территория для прыжков в длину и других активностей школьников.
Одним из нововведений является размещение флагштока.
Установили уже флагшток. У нас всегда он устанавливался на лицевой части школы, так как там проводятся торжественные мероприятия. Но теперь он здесь, поскольку будут проводиться массовые спортивные соревнования. Поэтому однозначно будет церемония поднятия флага в соответствии со стандартами, — сказала TagilCity.ru Елена Соколова.
Ожидания от строительства новой площадки у руководителя школы оправдались полностью. Ровно год назад, вспоминает Соколова, в школу приехал Владислав Пинаев. В тот день он сообщил, что средства на строительство площадки выделены.
Уже в сентябре подготовительные работы были начаты. С момента таяния снега, работа возобновилась. Скорость работ поражает, поражает ответственность людей, которые это делают. И вот результат, все оправданы ожидания. Великолепная площадка, которую ждали долгие годы! Площадка, которую мы теперь будем использовать максимально для проведения массовых мероприятий, может, районных, городских, — говорит Елена Соколова.
Она отметила, что в день открытия стадиона планируется провести торжественное мероприятие, в котором примут участие спортивные команды.
По словам главы города Владислава Пинаева, подрядчик уже находится на завершающей стадии работ. После окончания асфальтирования все будет готово к приему людей.
С большой долей вероятности открывать мы его будем к концу августа, когда дети придут с летних каникул, к 1 сентября. Тут пройдет линейка. Выпускники школы, и те, кто придет учиться, уже придут заниматься на новом, современном поле, — сообщил TagilCity.ru Владислав Пинаев.
По его словам, в дальнейшем создать новый стадион планируется около школы № 10 на Лебяжке. Проект уже подготовлен, а также подана заявка на финансирование.
Напомним, обустройство универсальной спортивной площадки около школы № 9 в Нижнем Тагиле стоит 27 миллионов рублей. Территория обнесена забором, а также по периметру установлены камеры видеонаблюдения. Футбольное поле покрыто искусственной травой. На площадке также оборудованы легкоатлетические дорожки и установлено современное освещение.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев ранее заявлял, что площадка будет предназначена не только для занятий спортом. На ней можно будет сдавать нормы ГТО. Стадион объединяет две школы — № 9 и № 35. Ранее там располагался пустырь.