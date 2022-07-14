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Posted 14 июля 2022, 11:02

Published 14 июля 2022, 11:02

Modified 29 ноября, 18:19

Updated 29 ноября, 18:19

Евгений Куйвашев обратил внимание мэров на нехватку маневренного фонда

Евгений Куйвашев обратил внимание мэров на нехватку маневренного фонда

14 июля 2022, 11:02
Фото: 1MI.
Свыше трехсот человек, оставшихся без крыши над головой в Свердловской области, обратились за помощью к главе региона.

Обращения эти связаны с тем, что муниципалитеты испытывают дефицит маневренного фонда, который необходим для переселения оставшихся без жилья.  

После пожаров в Свердловской области люди остаются на пепелище. 

В мэриях отвечают отписками, и погорельцы вынуждены скитаться по родным и друзьям, хотя по закону у них есть право на временное жилье, – написал Евгений Куйвашев в своем telegram-канале. 

Получить они его могут как раз из маневременного фонда, с наличием которого в области есть проблемы. Осенью Евгений Куйвашев намерен провести специальное совещание по этому вопросу. 

За 2020–2022 годы губернатор и правительство региона получили 107 обращений граждан, которые просили о помощи погорельцам.

Губернатор помогает всем нуждающимся. Но вообще этот вопрос лежит в компетенции местных властей. А им пока не удается привести ситуацию в порядок. Даже в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле маневренный фонд - это единичные дома. 

Так семью погорельцев временно разместили на даче, непригодной для зимовья. После вмешательства в ситуацию главы региона для семьи нашли просторное отапливаемое жилье. 

И все же только искоренение проблемы нехватки маневренного фонда поможет всем погорельцам, чего и добивается губернатор от глав муниципалитетов.

#Общество#Новости УрФО#Пожар#Жилье#Мэр#Губернатор#Евгений Куйвашев#Муниципалитет#Проблема#Решение#Маневренный фонд
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