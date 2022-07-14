Евгений Куйвашев обратил внимание мэров на нехватку маневренного фонда

Posted 14 июля 2022, 11:02
Published 14 июля 2022, 11:02
Modified 29 ноября, 18:19
Updated 29 ноября, 18:19
Обращения эти связаны с тем, что муниципалитеты испытывают дефицит маневренного фонда, который необходим для переселения оставшихся без жилья.
После пожаров в Свердловской области люди остаются на пепелище.
В мэриях отвечают отписками, и погорельцы вынуждены скитаться по родным и друзьям, хотя по закону у них есть право на временное жилье, – написал Евгений Куйвашев в своем telegram-канале.
Получить они его могут как раз из маневременного фонда, с наличием которого в области есть проблемы. Осенью Евгений Куйвашев намерен провести специальное совещание по этому вопросу.
За 2020–2022 годы губернатор и правительство региона получили 107 обращений граждан, которые просили о помощи погорельцам.
Губернатор помогает всем нуждающимся. Но вообще этот вопрос лежит в компетенции местных властей. А им пока не удается привести ситуацию в порядок. Даже в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле маневренный фонд - это единичные дома.
Так семью погорельцев временно разместили на даче, непригодной для зимовья. После вмешательства в ситуацию главы региона для семьи нашли просторное отапливаемое жилье.
И все же только искоренение проблемы нехватки маневренного фонда поможет всем погорельцам, чего и добивается губернатор от глав муниципалитетов.