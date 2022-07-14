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Posted 14 июля 2022, 08:25

Published 14 июля 2022, 08:25

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Первый фестиваль стрит-арта пройдет в Нижнем Тагиле в 2023 году

14 июля 2022, 08:25
Первый уличный фестиваль искусства пройдет в Нижнем Тагиле в 2023 году. Идею проведения высказал художник Илья Вьюгов. Он считает, что это позволит создать дополнительную точку притяжения и уменьшить случаи вандализма среди подростков. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поддержал идею.

Он заявил, что план мероприятия будет продуман, а в бюджет на следующий год будет заложено финансирование. Дата проведения фестиваля планируется на май или июнь.

Давайте такую идею реализуем. На следующий год заложим средства в бюджет на проведение фестиваля. В мае — июне мероприятие проведем, — сказал TagilCity.ru Владислав Пинаев.

После этого в начале 2023 года будет проведен конкурс по выбору организатора фестиваля. Само мероприятие будет запланировано на май — июнь. Обсуждение вопроса состоялось в ходе совещания на площадке у школы № 9 в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Там художники планируют создать рисунок на стене с изображением бегуна.

Фестивали проходят практически в каждом крупном городе. Туда приглашают художников со всей России. Это действительно востребовано. Я всегда смотрю на реакцию жителей городов, властей, когда куда-то приезжаю. Это прямо влияет на жизни горожан. В будущем новая точка притяжения создается, — рассказал TagilCity.ru художник Илья Вьюгов

Он отметил, что для детей это может стать новым направлением, где они смогут реализоваться. В частности, перестанут портить фасады рисунками.

Это, конечно, неуместно. Порча фасадов — это, чаще всего, дело тех подростков, которые самовыражаются. В таком способе они находят способ себя выразить. Это часть городов. В любом есть такие рисунки. Это реалии, — утверждает Вьюгов.

По его мнению, если бы в Нижнем Тагиле была площадка, где можно было реализоваться, вандализма было бы меньше. Например, фестиваль, куда приезжают художники со всей страны. Они уже реализовались в этом направлении и признаны. Дополнительно, кроме создания красивого фасада, происходит обучение. Особенностями работы делятся все мастера.

#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Владислав Пинаев#Творчество#Художник#Стрит-арт
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