Первый фестиваль стрит-арта пройдет в Нижнем Тагиле в 2023 году

По его мнению, если бы в Нижнем Тагиле была площадка, где можно было реализоваться, вандализма было бы меньше. Например, фестиваль, куда приезжают художники со всей страны. Они уже реализовались в этом направлении и признаны. Дополнительно, кроме создания красивого фасада, происходит обучение. Особенностями работы делятся все мастера.