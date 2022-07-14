Собственный бизнес: как открыть пункт выдачи Wildberries или Ozon

Так, 57% россиян в возрасте 10+ активно совершают покупки в интернете. Но растут не все интернет-продажи. Основными «двигателями» рынка электронной коммерции являются крупнейшие маркетплейсы: Wildberries, Ozon, AliExpress, Яндекс.Маркет.
С ними в нашу жизнь пришла такая модель доставки заказа, как самовывоз из ПВЗ, которую покупатели ценят за следующие моменты:
Последнее, кстати, стало возможно благодаря бурному развитию сети ПВЗ и открытию всё новых и новых пунктов в разных городах.
По данным исследовательского агентства Data Insight, к концу 2021 года у Wildberries был около 21 тыс. ПВЗ, у Озона – более 15 тыс., у Яндекс.Маркета – более 5 тыс. А в июне 2022 года участники рынка упоминали, что количество ПВЗ Wildberries превысило 23 тысячи.
ПВЗ (а также постаматы) были самыми востребованными способами доставки товаров для покупателей в 2021 году, и эта тенденция не ослабевает.
Открытие ПВЗ по франшизе – один из самых популярных способов начать свой бизнес, и у него есть очевидные плюсы.
Еще год назад более половины всех онлайн-заказов на российском рынке приходилось на маркетплейсы, и с тех пор это количество продолжает расти.
Россияне тратят на покупки на маркетплейсах Ozon и Wildberries большую часть своих бюджетов, которые в 2,5-4 раза превышают расходы на покупки в розничных офлайновых магазинах.
Отсутствие паушального взноса (покупка франшизы) и роялти (регулярных выплат франчайзеру, владельцу бренда). Отсутствие этих платежей заявлено, например, на сайте Ozon.
По данным сайта franshiza.ru, рынок франшиз в 2021 году вырос на 8%, и снова «спонсорами» положительной статистики стали те самые маркетплейсы: Яндекс.Маркет, Wildberries, Ozon (кстати, сами маркетплейсы свои модели роста франшизами не называют).
Пользуются спросом и франшизы логистических компаний, которые тоже работают с доставкой товаров покупателям.
На данный момент открытие ПВЗ «под крылом» крупного маркетплейса всё еще выглядит хорошей идеей для создания собственного бизнеса с минимальными затратами. Но важно помнить, что это все-таки бизнес – со своими рисками и нюансами, в которых важно разобраться.
Количество ПВЗ Wildberries в 2022 году достигло 23 тысяч. Компания имеет разветвленную структуру и успешно проникает в отдаленные регионы.
Количество ПВЗ Ozon в России в 2022 году уже более 16 тысяч. У компании сохраняется значительный потенциал развития в регионах, где она еще не присутствует. Плюс имеется поддержка в виде экосистемы Ozon.
При том, что у Wildberries цифры по количеству точек, заказов и денежному обороту выглядят интереснее, чем у Ozon, есть показатель, по которому последний его опережает – темпы роста.
Пункты выдачи маркетплейсов неравномерно распределены по федеральным округам. Более половины всех точек сосредоточены в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, причем на первый приходилось аж 38% из этого количества еще в 2021 году.
Если обратиться к статистике поисковых запросов Яндекс.Вордстат, то повышенный интерес к теме открытия ПВЗ заметен в Южных регионах и Подмосковных городах. Но интерес еще не подтверждает потребность.
Сверить одно с другим позволяет тепловая карта Wildberries. Так, например, выглядит карта в одном из округов Москвы, по которой можно найти районы с перегруженными ПВЗ, в которых компания считает приоритетным присутствовать и готова оказать поддержку при открытии.
Менее разноцветной выглядит «тепловая» карта ПВЗ Ozon. Голубым выделены зоны приоритетного открытия точек выдачи (как правило, это целые области на карте, где нет ни одного ПВЗ Ozon), а розовым – так называемые, охранные зоны, где не рекомендуется открытие. Таким образом компания старается следить за тем, чтобы соседние ПВЗ не отбирали друг у друга постоянных клиентов.
Важно понимать, что сумма расходов на открытие ПВЗ, обозначенная как «от 80 тыс.рублей» (в случае с Ozon) и «от 200 тыс.рублей» (в случае с Wildberries), может оказаться в 2-3 раза выше.
Она сильно зависит от того, в какую сумму обойдется помещение (стоимость аренды и масштаб ремонта), и может подрасти за счет непредвиденных расходов. Например, размещение вывески на охраняемом фасаде (в случае если ПВЗ находится в бизнес-центре или ТЦ) будет платной опцией и дополнительной строкой в бюджете.
Крайне важно понимать, что срок окупаемости ПВЗ составляет в среднем 6-8 месяцев, то есть нужно заранее рассчитать бюджет и быть готовым к тому, что первые месяцы ПВЗ будет работать в минус. Возможно, придется воспользоваться заемными средствами для того, чтобы поддержать бизнес в период запуска.
Постепенное наращивание количества заказов, проходящих в день через ПВЗ, будет увеличивать доход владельца. Бизнес окупится и начнет приносить прибыль через 8-9 месяцев.
На открытие ПВЗ и первый месяц его работы нужно заложить около 600 тыс. рублей. И иметь запас средств для поддержания работы ПВЗ минимум на три месяца – около 500000 рублей.
Сами маркетплейсы Ozon и Wildberries предлагают программы кредитования для своих партнеров, желающих открыть ПВЗ.
Условия Wildberries
Условия Ozon
Финансирование Ozon осуществляется через компанию Ozon Invest и ее партнеров, они предлагают следующие условия:
Также предприниматели могут воспользоваться финансовыми продуктами Корпорации МСП – федеральной корпорации по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Например, сегодня через дочерний МСП-Банк Корпорация предлагает кредит «Экспресс-поддержка». Финансирование могут получить как ООО, так и ИП возрастом от 12 месяцев.
Помимо этого предприниматель может обратиться за кредитом в любой из восьми банков-партнеров Корпорации. Для этого нужно оформить единую заявку через Цифровую платформу МСП.РФ (разработана совместно с Минэкономразвития и бизнесом), а затем сравнить предложения банков и сделать выбор.
Для тех предпринимателей, которые ищут способ войти в бизнес грамотно и безопасно, начиная с оценки бизнес-идеи на доходность и разработки детального бизнес-плана, включая выбор инструментов финансирования, также будут полезны проекты Корпорации МСП «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства».
Виталий Машков, старший советник генерального директора Корпорации МСП:
«Мы поставили перед собой цель – создавать исключительно прикладные программы. Они должны давать бизнесу максимально полезные знания без «воды» и ответы на вопросы, которые возникают буквально каждый день. За 7 лет участниками образовательных проектов Корпорации стали уже больше 200 тыс. человек. При этом свыше 23 тыс. сгенерировали бизнес-идею для своего дела, более 20 тыс. разработали бизнес-планы, а около 400 безработных после обучения получили гранты на открытие своего дела».